Paolo Fox oroscopo 2 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 novembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anche se la giornata è iniziata bene, ti senti sempre più ansioso e sballottato in tutte le direzioni. È veramente importante che tu definisca le tue priorità, semplicemente perché non puoi riuscire a fare tutto quello che ti verrà richiesto oggi. L

Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte ti è difficile capire come possano gli altri essere così tesi. Tuttavia c’è una persona cara che oggi sembra incapace di lasciar perdere un’idea ben ancorata nel suo cervello, ed è un vero peccato. Anche se cerchi di farla ragionare, non servirà a niente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche

Paolo Fox oroscopo 2 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c’è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c’è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

Paolo Fox oroscopo 2 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Spesso quando si lavora in gruppo c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui tu hai disperatamente bisogno.

Paolo Fox oroscopo 2 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sei in vena di sensualità. Hai molta voglia di affrontare degli argomenti intimi con i tuoi amici se non addirittura con alcuni tuoi colleghi di fiducia. Fai attenzione a non rimpiangerlo in un secondo momento, allo stato attuale queste persone potrebbero non essere molto ricettive. Non ti sarà difficile individuare le persone reattive dalle altre.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): facilmente. agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci mettereanno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno

PAOLO FOX OROSCOPO 1 NOVEMBRE 2021