Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): credo che adesso il segno dell’ariete debba fermarsi un attimo a riflettere su quelle che saranno le grandi ambizioni da raggiungere da marzo a maggio. Saranno mesi di grande forza e da questo punto di vista quindi non bisogna lasciarsi ingannare da una domenica sottotono

Toro (21 aprile – 20 maggio): Continuo a credere che le prossime giornate siano importanti, il segno del toro oggi ha ancora una luna favorevole assieme a Venere e Marte. Tirarsi indietro è impossibile, anzi adesso bisogna andare oltre

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per i gemelli è importante adesso guardare oltre, marzo sarà un mese di piccole soddisfazioni tuttavia a volte ti è venuta voglia di buttare tutto all’aria. Penso per esempio alla giornata di giovedì.

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I nati sotto il segno del cancro è giusto che cerchino un po’ più di solidità, a volte vi siete sentiti smarriti a volte avete pensato che anche all’esterno ci fossero dei problemi, delle persone poco chiare. Forse è vero ed è anche vero che il cancro possiede una sensibilità molto alta, che gli altri non hanno

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cari Leone marzo in arrivo sarà un mese importante soprattutto per quanto riguarda il lavoro, perché o già c’è già stata una chiamata o ci sarà. Il problema vero potrebbe essere in questo periodo trovare il tempo per amare, trovare la voglia anche di mettersi in gioco.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ho spiegato che i prossimi giorni sono delle giornate da dedicare all’amore. Spero che già ieri tu abbia seguito il mio consiglio, altrimenti c’è ancora questa domenica da sfruttare

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia sono gli ultimi colpi di coda di un periodo che magari non a tutti ma a molti ha portato delle perplessità o delle incertezze. Una revisione strategica anche della propria vita sentimentale sarà utile. Forse da adesso in poi se sei solo vuoi farti ammirare senza però decidere nulla

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Scorpione ben venga questa giornata. Forse non sei stato in perfetta forma, è da tempo che lo scorpione si sente come rallentato e qualcuno addirittura è rimasto chiuso in casa per un bel po’. O magari chiuso nei propri pensieri

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Per il Sagittario amore dietro l’angolo. Addirittura più di un sentimento potrebbe nascere la voglia di trasgredire, la voglia di fare qualcosa di bello. Forse perché sei rimasto per troppo tempo chiuso nei tuoi pensieri o magari senza grandi aspettative

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La luna è importante, si trova nel tuo segno zodiacale! Quando c’è una forte concentrazione di pianeti in un segno quel segno porta avanti le proprie migliori capacità! Quindi tu che sei una persona capace di riflettere bene e di ponderare con molta attenzione le scelte del periodo in questo momento è come se ti dovessi fermare un attimo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’acquario è pronto a fare delle cose nuove e desidera stupire se stesso, chissà quanti stanno pensando ad un cambiamento di vita o ad un trasferimento. Ad una visione del futuro più favorevole, Saturno in transito rappresenta le responsabilità

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il segno dei pesci non deve lasciare nulla di intentato per ritrovare la propria serenità, il desiderio di vivere una vita appagante. In questa giornata di domenica, che vede ben tre pianeti direttamente attivi e Giove nel segno, non puoi che passare in rivista la tua vita

