Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Grazie a Venere che transita nel tuo segno puoi recuperare un amore. Attenzione alle discussioni, Giove e Saturno dissonanti potrebbero farti venire dei dubbi. Per quanto riguarda il lavoro ti sembra di sforzarti troppo e ottenere poco.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Preparati a vivere una bella stagione d’amore: il 5 marzo Venere entrerà nel tuo segno e ti darà modo di rimetterti in gioco. Sul lavoro puoi far valere le tue esigenze, hai dalla tua parte Saturno, Giove e Marte, riuscirai a ottenere buoni risultati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Tra due giorni Venere inizierà un transito molto bello per i sentimenti: l’intero mese di marzo sarà propizio per i nuovi incontri e per l’amore. Sul lavoro le incertezze saranno superate presto, stai però attento alle spese.

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi giornata un po’ sottotono, cerca di non innervosirti e di non cedere alla tentazione di mandare tutto all’aria in amore. I pianeti oggi sono dissonanti anche per quanto riguarda il lavoro e questo potrebbe portare qualche contrasto con i colleghi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In amore potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione importante per il futuro. Cerca di non farti consigliare dall’orgoglio. Sul lavoro ci sono da ridere alcuni accordi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cerca di essere più sicuro di te stesso. In amore questo è il momento di far rinascere i sentimenti, a partire dal 5 marzo Venere sarà favorevole. Per quel che riguarda la professione, a marzo ci sarà un buon recupero.

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questi giorni potresti fare delle scelte importanti in amore, ma solo se non fai entrare troppo i problemi di lavoro nella coppia. Per quanto riguarda la professione, alcune situazioni si sbloccheranno in questi giorni, ma probabilmente tu vorrai chiudere qualcosa che non ti dà alcun vantaggio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giornata tesa e nervosa in amore, fai attenzione, evita se puoi le discussioni. Possibili revisioni per alcune coppie. Sul lavoro potrebbe arrivare una risposta entro breve tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Venere è dalla tua parte, però non ci sono grosse novità in amore. Devi cercare di tenere sotto controllo l’ansia. Sul lavoro possono esserci delle ottime occasioni, ma tu devi essere più incisivo nelle tue azioni.

Paolo Fox oroscopo 2 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): A breve molte cose potrebbero cambiare a tuo favore in amore grazie al passaggio positivo di Venere nel tuo segno dal 5 marzo. Oggi sai comunque passionale e molto coinvolgente. Per quanto riguarda il lavoro cerca di recuperare un po’ più di serenità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In amore devi cercare di essere più cauto, questo è un periodo un po’ stressante e possono nascere delle discussioni. Per evitarle vai avanti con molta attenzione. La Luna opposta crea qualche conflitto sul lavoro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’amore è in fase di recupero, sei in cerca di stabilità. Se devi prendere decisioni non rimandare. Per quanto riguarda il lavoro sono importanti i nuovi progetti.

