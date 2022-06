Paolo Fox oroscopo 2 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 luglio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Inizia il mese di luglio, l’ariete lo apre alla grande con luna, Marte, Giove, Venere e Mercurio tutti favorevoli. Quindi mi sembra strano che in questi giorni quantomeno non ci sia un’eccitazione o una concitazione particolare che spinge a fare tante cose. Forse questo è un momento in cui addirittura sei troppo stressato. Quindi calma, perché quando abbiamo dei periodi così importanti e pieni di cose, visto che tu di nascita sei già piuttosto ‘vitale’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Toro, oggi e domani le polemiche si sprecano e magari non sarai neanche tu ad agitare le acque ma saranno le persone che hai attorno a crearti qualche piccola difficoltà. Quindi raccomando attenzione. Se vedi che in amore o sul lavoro ci sono delle perplessità cerca di farti scivolare le cose addosso, rimanda tutto a domenica

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vorrei che i gemelli non dimenticassero l’amore, quando abbiamo una Venere importante e come in questo periodo, anche Giove e Marte favorevoli. E’ probabile che non si debba far nulla per cercare l’amore perché sarà una passione a cercare noi; quindi, potresti rimanere stregato da un incontro, da uno sguardo e persino da una voce.

Paolo Fox oroscopo 2 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cari cancro, so benissimo che giugno è stato un mese non dico da dimenticare ma piuttosto pesante. Quanti tra fine maggio e metà giugno hanno dovuto anche affrontare un problema importante! Ha riguardato il lavoro o addirittura la salute. Quindi quello che bisogna adesso mettere in gioco è una grande forma di ottimismo nei confronti del mese di luglio, mese che ha una grande potenza, visto che il sole passa nel tuo segno zodiacale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Spesso il leone si trova in battaglia, soprattutto quando ha un oroscopo come quello di questi giorni e cioè pieno di stimoli planetari, abbiamo delle stelle importanti. In questo periodo. Comunque, si parla di te, inevitabilmente potresti anche andare incontro qualcuno e se c’è una persona che sul lavoro (studio) ha cercato di bloccarti adesso devi reagire

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vorrei che i nati vergine si pronunciassero in maniera serena in amore, malgrado il periodo tumultuoso o poco chiaro per il lavoro. Ci possono essere chiamate ma tu senti che non sei al massimo, nella confusione non vivi bene, nonostante tu abbia una capacità di fare ordine. Avrai notato che da metà giugno le cose non vanno o che hai bisogno di stare sereno, è importante staccare la spina, anche se potrebbe risultarti difficile. Visto il ritmo frenetico a cui sei abituato rallentare i tempi della tua vita non è mai compito semplice

Paolo Fox oroscopo 2 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia, questo fine settimana aiuta a ritrovare quelle emozioni che probabilmente qualcuno ha perso di vista tra martedì e giovedì. Le sensazioni che stai vivendo sono importanti ma attorno che c’è un po’ di vuoto, forse sei provato da tante problematiche personali e di lavoro. Sei assediato da dubbi e per fugarli cerchi di vivere in maniera leggera.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Scorpione, oggi attenzione soprattutto se c’è un rapporto poco chiaro con toro o acquario, potrebbe essere la classica giornata in cui qualcosa non va, poi questa sera ti senti spossato, nervoso. 48 ore che sembrano portare alla luce alcune divergenze nel rapporto, comunque stiamo per arrivare ad un oroscopo importante per il lavoro e per tutte le cose che contano. Però ci sono anche dei momenti in cui vuoi stare per conto tuo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sagittario la capacità di dire le cose in maniera spontanea è la tua virtù, forse anche è la cosa che spesso ti mette nei guai perché sappiamo che non sei molto diplomatico. Queste 48 ore riportano alla luce la tua voglia di emergere e la tua voglia di amare, con un cielo che ancora però vede i sentimenti in modo confuso

Paolo Fox oroscopo 2 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno, fine settimana in crescendo con un picco massimo per domenica, certo che in questi giorni non sei del tutto convinto di come stanno andando le cose nel lavoro. E’ chiaro che questo è un oroscopo generico ma posso dire che chi si è dato tanto da fare nel passato avrebbe voluto riscuotere qualche gratifica in più

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Acquario oggi e domani tutto pesa un pochino di più, avrai notato che di recente sei pervaso da una certa noia, a cui non riesci a dare giustificazione. La noia capita quando frequentiamo sempre le stesse persone o non facciamo qualcosa di creativo. Quindi chiedo a tutti i nati acquario se per caso non stiano ripetendo troppe volte le stesse cose

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I nati sotto il segno dei pesci dovrebbero cercare di risolvere un piccolo problema personale o familiare entro domani, perché poi domenica sarà una giornata un po’ sottotono. Queste 48 ore rivelano ancora una volta le piccole o grandi difficoltà che riguardano i sentimenti, poiché ognuno ha il proprio oroscopo, posso dire che ci sono persone sposate che in questi giorni sono disattente

