Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Inizio di settimana valido. Devo dire che con questo oroscopo, valido sin da oggi, è facile intuire che anche aprile sarà un mese importante. È normale che chi ha vissuto dei momenti difficili debba recuperare lentamente, ma da adesso tutto sarà più facile, in generale, recuperare il tempo perduto e vivere emozioni importanti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa situazione astrologica promette bene, e così, rispetto a mesi pesanti come quelli di gennaio e febbraio, hai una grande carica in più. Venere è nel tuo segno. È come se certe situazioni fossero cambiate nell’ambito del lavoro, nuove responsabilità o decisioni in vista. Ti senti meglio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’intraprendenza non manca e penso che in questo periodo tu abbia voglia di riscattarti da un passato difficile. Non c’è più quella apatia, difficoltà anche nel reagire, quella attesa che è stata motivo tra l’altro di grande disagio. Arrivano piccole ma importanti risposte che possono riguardare anche il lavoro.

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luna in posizione favorevole. Continuo a pensare che questo inizio di anno sia stato per molti Cancro problematico anche in amore. È ovvio che non è che tutti litighino e si lascino, però le coppie più forti discutono ancora sulla gestione della casa, per i figli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per il lavoro, dopo un blocco durato quasi due mesi, nasce la possibilità di sviluppare nuovi accordi e progetti. Se ci sono contratti in corso converrebbe concluderli entro metà maggio, quasi tutti i Leone in questo periodo noteranno che c’è una grande differenza rispetto a qualche mese fa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Con Saturno in opposizione è normale che nascano piccoli conflitti, come se tu fossi in attesa di una decisione che pende dall’alto. Individuo nel mese di maggio quello più importante per cercare di risolvere alcuni problemi di lavoro

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Da tempo sto parlando di opposizioni planetarie che rischiano di creare qualche problema nella tua vita, un momento di forte agitazione ci sarà nei prossimi giorni. Attenzione a non esagerare quindi con le recriminazioni, ci sono giornate in cui sembra che tutto quello che hai fatto fino ad oggi non abbia senso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’unico neo in questo momento è rappresentato dall’opposizione di Venere, un elemento di disturbo per le persone che hanno un rapporto sentimentale che non va bene da tempo. C’è da dire, però, che i cuori solitari possono mettere in discussione un amore anche giustamente, perché vogliono avere maggiori garanzie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): n un clima generale di grande forza, ricordo sempre che Giove è dalla tua parte, ora devi trovare nuovi indirizzi da seguire. Molti avranno la sensazione di non avere più vincoli, il destino ha cambiato riferimenti. Ci sono tante cose da fare ma è anche vero che responsabilità in più pesano sulle tue spalle.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ecco un periodo in cui sei tenace come non mai, una forza che riguarda le questioni di carattere personale e lavorativo. Tuttavia, questa settimana può portare qualche elemento di disturbo sul lavoro nei prossimi giorni, sapendolo in anticipo consiglio di farsi scivolare le cose addosso e non accettare provocazioni a metà settimana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Grande partenza di una nuova settimana che può regalare soddisfazioni a livello professionale, e allora ben vengano le nuove idee! Se devi cambiare, se in questo periodo c’è qualcuno che ti fa proposte, valutale con molta attenzione perché Giove sarà attivo fino alla metà di maggio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Si parte, questa nuova settimana, con la Luna nel tuo segno zodiacale, non torneranno le tensioni del passato, ti trovo più forte. Forse devi solamente mettere a posto qualcosa anche nel lavoro e ci vorrà un po’ di pazienza.

