Paolo Fox oroscopo 19 novembre 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La giornata nasce con la Luna in trigono, aspetto favorevole, ma questo non basta a dissipare qualche malumore. Proprio ieri ho spiegato che l’Ariete detesta le attese e invece il mese di novembre propone delle soluzioni nel tempo. Bisogna ricordare che da mercoledì Venere inizia un transito importante, da giovedì Mercurio torna favorevole. Quindi inizia a intravedersi qualcosa di buono, per esempio chi è rimasto vittima di un’ingiustizia finalmente sente di essere preso in considerazione

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le ultime due settimane si sono rivelate davvero molto faticose. Chiaro che il mio è un oroscopo generale, quindi ci sarà semplicemente chi ha vissuto un’indecisione, un piccolo problema. Ma anche chi si è sentito travolto da problemi un po’ più seri, non è riuscito a completare un accordo o addirittura si è sentito accusato e ha dovuto reagire adeguatamente. Le opposizioni planetarie di solito rappresentano conflitti con l’ambiente. Però la buona notizia è che da mercoledì queste opposizioni allentano la presa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non posso dire che queste siano delle giornate buie, però c’è una sorta di problematica interiore da risolvere. Non sono esclusi piccoli o grandi successi nel lavoro ma quello che in questo periodo manca probabilmente è un rapporto sentimentale o di amicizia di riferimento. È vero infatti che i nati sotto il segno zodiacale Gemelli spesso hanno moltissime conoscenze, ma questo non significa che sempre si possa contare su persone fidate.

Paolo Fox oroscopo 19 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le prossime giornate saranno importanti e questa situazione astrologica in realtà è già diventata attiva agli inizi di novembre. Spero che si sia notato un miglioramento, ad esempio se c’è stato un problema di forma o qualche complicazione quantomeno ora sono più evidenti le soluzioni. I

Leone (23 luglio – 23 agosto): Penso che tu voglia dimenticare le ultime due settimane, come al solito ricordo che dipende molto dall’età e dalle responsabilità personali, però è probabile che una tua esposizione pubblica sia stata fraintesa o che alcune tue parole non siano state capite. Penso che tu debba cercare di organizzare qualcosa di piacevole e divertente accanto a persone che stimi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ora è importante che si rifletta bene su quello che bisogna fare a partire dal mese di dicembre. Questi quindici giorni in arrivo sono interessanti perché permettono anche di dire delle cose che non sono mai state dette prima. Sappiamo che il segno della Vergine prima di esporsi e di parlare pensa molto bene alle conseguenze di ciò che sta per fare

Paolo Fox oroscopo 19 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sappiamo che ultimamente c’è stato un problema nella tua vita, se è di tipo emotivo bisogna avere il coraggio di andare a fondo, risolvere problematiche nate durante l’estate. In certi momenti si sentirà crescere una profonda agitazione, penso però al fine settimana come a un momento di recupero.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giornata velata dalla Luna contraria, ma non per questo riserva delle cattive sorprese. In questo periodo sei molto suscettibile, d’altronde è normale, non desideri ricadere in vecchie problematiche legate al passato, e ogni perplessità diventa una montagna insormontabile dove si rischia di rimanere fermi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Più ci avviciniamo alla parte centrale di questa settimana e più tornano forza e coraggio. Domani Venere e giovedì Mercurio entrano nel tuo segno zodiacale, quale migliore occasione per farti notare? Quelli che hanno un’attività artistica o possono farsi valere in diversi ambienti sentiranno di essere più motivati, e se un progetto è partito in sordina si potrà recuperare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo periodo comporta delle prove, è vero e sono convinto che tanti nati del segno tornino a casa esausti, probabilmente si stanno impegnando su più fronti. Non bisogna rimproverarsi nulla, tu Capricorno sai benissimo di essere una persona che senza fare nulla non sa stare, se riesci a fare un’attività utile a livello sociale ancora meglio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa giornata è ancora agitata da una Luna in opposizione, quindi sarebbe il caso di risparmiare un po’ di energie ma anche soldi, denaro uscito per un guasto o una riparazione. Questo è un periodo critico per tutti ma avere pianeti contro significa anche dover far fronte a qualcosa di imprevisto, proprio questo potrebbe esserti capitato nel corso delle ultime due settimane.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sono delle giornate particolari, possiamo parlare di emozioni che tornano ma anche di una grande voglia di liberarsi di un peso. E’ proprio questo è il tema dominante delle prossime due settimane, perché in tutte le situazioni in cui non c’è più comprensione e accordo si rischia una chiusura definitiva.

