Paolo Fox oroscopo 19 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non si può cambiare vita senza fare alcuno sforzo, è impossibile. Sarà possibile iniziare a fare modifiche essenziali oggi. I vostri livelli di energia sono in aumento ma avrete la tendenza a fare molto in troppo poco tempo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le dichiarazioni fatte non passeranno inosservate e sarete sia energici che efficaci nel perseguire i vostri obiettivi. Gli eccessi alimentari vi appesantiscono – la moderazione è d’oro. Avete bisogno di disintossicazione e di esercizio fisico per sentirvi meglio.

Paolo Fox oroscopo 19 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra certezza è costruttiva. Ditelo a chi vi circonda, è necessario discutere per procedere. Andrete ad ovviare spontaneamente alle carenze nutrizionali durante i pasti. La vostra salute dipende dalla vostra alimentazione. Pensateci.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Paolo Fox oroscopo 19 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non sforzatevi di essere chi non siete. Siate voi stessi e non fingete. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo impostato indirettamente da chi vi circonda. Sentirvi utili vi dà energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Paolo Fox oroscopo 19 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Una preoccupazione sarà messa a tacere e un vecchissimo sogno tornerà sulla scena. È diventato più possibile di quanto abbiate mai pensato. Avete seriamente bisogno di prendere una vacanza e di passare un po’ di tempo da soli per valutare la vostra situazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perduto! L’apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

