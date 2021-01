Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Pare proprio che tu sia disponibile a fare scelte a lunga scadenza, inoltre c’e’ una situazione astrologica di grande impegno, di perseveranza, di forti emozioni che bisogna considerare. Ecco perche’ tutto quello che nasce in questo periodo puo’ essere giudicato come positivo, devi solamente evitare colpi di scena e di agire con troppa fretta!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei molto provato perche’ se c’e’ un lavoro e’ oggetto di critiche, di problematiche o magari non e’ soddisfacente perche’ e’ solo part-time ci sono pochi soldi, mentre chi ha un’azienda entro Febbraio dovra’ difendersi da qualche attacco. L’amore sembra un pochino piu’ tranquillo ma e’ chiaro che quando ci sono problemi che arrivano dall’esterno, tutto il resto diventa complicato da gestire!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come 24 ore fa, anche in questa giornata c’e’ uno stato di forte agitazione. Ricordo sempre che il 2021, alla fine, si rivelera’ un anno importante ma posso capire se in questo periodo tu sia stanco, stranito, nervoso, agitato! Magari in amore c’e’ qualcosa che non va oppure da troppo tempo non ti senti in perfetta forma e stai cercando ritrovare l’equilibrio: ci vuole pazienza!

Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai riscoprendo la voglia di amare! Il fatto e’ che piu’ ci avviciniamo a Marzo e piu’ avremmo pianeti favorevoli, mi fa pensare che anche quelli che hanno vissuto una grave crisi, una separazione, un problema, ora siano di nuovo forti. Questo e’ un oroscopo utile anche per chi deve fare scelte e cambiamenti di lavoro che quest’anno risultano essere piu’ facili, visto che Saturno non e’ piu’ contrario.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi giorni devi cercare di resistere alla tentazione di creare problemi a te stesso e agli altri! Devo dire che e’ molto difficile recuperare un discorso interrotto e trovare serenita’: la maggioranza di voi sta veramente cercando di evitare complicazioni ma ci sono delle discussioni che possono essere di tipo professionale e anche amoroso. Per questo ci vuole prudenza!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non devi dimenticare che questo e’ un periodo di crescita, di forza! E quindi, tutto quello che nasce in questi giorni puo’ essere foriero di buone novita’. In questo momento non e’ il caso di allontanarsi da un progetto nato nel 2020, pero’ bisogna innovarlo! Anche per quanto riguarda le relazioni d’amore andiamo incontro ad un periodo piu’ interessante.

Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo Mercurio attivo assieme a Giove e Saturno e’ indice di buon successo. E quindi e’ molto probabile che in questo momento ci sia anche una grande voglia di riscattarsi dal passato e di vivere delle emozioni nuove. Tutto quello che nasce in questi giorni e’ foriero di buone opportunita’ e ci sono anche delle indicazioni valide per il futuro!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vivi una domenica interessante con una Luna molto favorevole. E’ risaputo che il tuo e’ un segno che lotta sempre per affermarsi, per cercare delle soluzioni, e questo non e’ sempre facile! Ecco perche’ in questo periodo sara’ molto importante evitare conflitti che possono essere piu’ difficili da risolvere, soprattutto con Toro e Acquario.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti trovo ancora sotto pressione! In questo momento potresti vivere qualche piccolo problema. Ricordo che sabato c’e’ stato un momento di forte indecisione e che questa e’ una domenica che rivela ancora qualche piccolo momento di stress, soprattutto se attorno a te ci sono certe persone che cercano di limitare il tuo spazio d’azione.

Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vuoi vivere una domenica serena anche se in questi giorni sei ancora impegnato a cercare di risolvere un piccolo problema personale. Le stelle aiutano a risolvere qualche dubbio e l’amore potrebbe essere piu’ vicino di quanto immagini. Tutto quello che scegli di fare in questo periodo sara’ importante: soluzioni in vista dell’immediato futuro!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): n questo periodo senti di aver bisogno di liberta’ ma e’ molto probabile che questa liberta’ non si possa completamente ottenere perche’ perche’ ci sono tante responsabilita’: il lavoro chiama! E anche a livello di relazioni interpersonali c’e’ una sorta di nervosismo nell’aria che bisogna cercare di placare. Questa domenica aiutera’!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo e’ il momento delle grandi emozioni, e’ il momento di riscoprire sensazioni che nel passato erano state bloccate. Non pensare sempre ad una persona: se questa persona e’ troppo lontana da te, se c’e’ stato un problema, una separazione, ora bisogna voltare pagina.

PAOLO FOX OROSCOPO 18 GENNAIO 2021