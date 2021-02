Paolo Fox oroscopo 19 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 febbraio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questi giorni senti che c’e’ una grande forza e un nuovo ‘territorio da esplorare’, che sia d’amore o di lavoro. Chissa’ quanti liberi professionisti, dopo un anno e mezzo di fermo, stanno gia’ facendo programmi per la primavera, e questo e’ davvero importante. Tra l’altro, ricordo che la ‘tua crisi’ e’ nata nel 2019, anno che non ‘versava’ in condizioni precarie come il 2020, ed e’ chiaro che alcune problematiche si sono appesantite. Non dimenticare che l’amore e’ piu’ vicino di quanto immagini!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai facendo molte cose! E’ possibile anche vivere nuovi stimoli, iniziare nuovi progetti, partire per nuove questioni che riguardano anche il lavoro. La cosa piu’ importante al momento e’ recuperare anche una buona forza fisica, anche perche’ le giornate attorno al 10 di questo mese sono state pesanti, per qualcuno anche di forti polemiche in amore. Ed ecco perche’ ora e’ necessario un buon recupero!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti trovi al centro di una piccola-grande rivoluzione planetaria che avevo descritto essere piu’ forte attorno al giorno 10. Certo che in questo periodo bisogna anche cercare di ritornare sulla cresta dell’onda, ripartire con nuovi progetti. Ci sono possibilita’ in piu’! E non escludo che venerdi e sabato, quando la Luna sara’ nel tuo segno, tu possa avere il massimo!

Paolo Fox oroscopo 19 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo una giornata, quella di lunedi, vissuta in maniera un po’ pesante, ora devi assolutamente recuperare emozioni favorevoli. Non devi guardare quello che fanno gli altri ma pensa a quello che puoi fare per riscattarti, per vivere meglio, per iniziare nuovi progetti. Poi non ci dimentichiamo che in questo mercoledi il Sole torna attivo, torna favorevole, e questo e’ un buon indizio per il futuro!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stai ripensando un po’ a quello che e’ stato nel corso delle ultime settimane, a quello che e’ accaduto; e non credo che tu sia molto contento, non credo che tu sia molto soddisfatto. E’ come se in questo momento si dovessero intraprendere nuove strade.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il discorso nasce per colpa (o merito) di un Sole in opposizione che va a incidere direttamente sulla tua vita. Quindi, e’ un periodo frenetico, e’ un periodo anche di buoni risultati ma credo che tu non abbia un solo momento di tempo libero, di spazio per te non ce n’e’! Mi raccomando, le relazioni vanno ben tutelate altrimenti tra venerdi e domenica potrebbero nascere tensioni!

Paolo Fox oroscopo 19 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei ancora al centro di una grande evoluzione che nel corso degli anni diventera’ importante. Non a caso dico ‘anni’ perche’ per questo segno c’e’ addirittura un biennio di recupero. E questa situazione e’ partita in maniera ‘eclatante’ dal giorno 10: gia’ da quella data alcuni hanno avuto buone conferme, altri le avranno in futuro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti trovi a vivere giornate in cui e’ difficile mantenere la calma! Attenzione nei rapporti, specie coi segni Acquario e Leone. Abbiamo questa dissonanza della Luna che provoca situazioni di grande disagio. E’ un momento in cui molti di voi si pongono dei dubbi e probabilmente questi dubbi ricadono anche sulle persone che vi stanno attorno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei pronto ad un decollo che riguarda anche l’amore! Tutti quelli che erano rimasti fermi, che da troppo tempo vivevano una storia poco chiara, ora potranno finalmente recuperare grazie a questo cielo importante! Sul lavoro ci saranno delle contraddizioni, ci saranno delle polemiche, lo dice questo Sole in aspetto particolare.

Paolo Fox oroscopo 19 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): n questo periodo sei oltremodo interessato alla questione soldi, o perche’ devi fare delle spese o perche’ stai trattando un accordo, oppure perche’ ti servirebbero dei soldi per realizzare un piccolo-grande progetto, e quindi potresti sentirti un po’ sulle spine!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovi al centro di una grande concentrazione di pianeti che puo’ essere importante soprattutto per tutti quelli che riescono a sviluppare un grande progetto. Serve un po’ di attenzione nelle questioni economiche perche’ questo sara’ un anno che probabilmente portera’ meno soldi o comunque imporra’ maggiori spese.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa combinazione potrebbe finalmente portare una scelta in amore o la capacita’ di rendersi conto che alcune situazioni sono passate e che bisogna voltare pagina. In altre parole, se la prima parte di Febbraio e’ stata pesante, la seconda sara’ di ‘consapevolezza’, e di conseguenza sara’ molto piu’ leggera!

