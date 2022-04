Paolo Fox oroscopo 19 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 aprile 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa seconda parte di aprile apre le porte ad una situazione migliore, tra l’altro questa giornata festiva molto particolare, annuncia una rinascita a tutti i nati sotto il segno dell’ariete che vogliono fare delle scelte in più. Giove imminente da maggio nel segno, spinge a fare qualcosa di bello per il futuro, spinge anche a vivere le relazioni in maniera più intrigante

Toro (21 aprile – 20 maggio): Cari nati toro, questa giornata andrebbe vissuta in famiglia come la tradizione impone. Una Pasqua che in qualche modo deve anche riconciliare con l’ambiente circostante, che devi trascorrere con chi ti ha fatto preoccupare per vari motivi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per il segno zodiacale dei gemelli è sempre molto importante vivere le festività in maniera serena. Mi auguro che tu abbia potuto prendere una pausa e sfruttare anche la giornata di domani per organizzare un ponte divertente.

Paolo Fox oroscopo 19 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Al segno del cancro dico: stai vicino alle persone che ami e alle persone che desideri, con Venere luna e Giove favorevoli. Oggi potresti ricevere un invito importante o semplicemente ritrovare confidenza con chi ti piace, emozioni. E sensazioni buone con una persona che per te è molto importante, naturalmente sono favoriti tutti i nuovi inizi!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cari Leone, Pasqua con tanti pensieri, anche di lavoro, forse hai troppe cose da fare? Non essere teso, per quelle novità che ci sono da maggio e che saranno molto importanti da sviluppare. Ricordo che il segno del Leone è tra i favoriti nella seconda parte del 202

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vorrei che i nati vergine approfittassero di queste giornate di festa. Oggi e domani possibile riavvicinarsi all’amore o vivere qualcosa di più vero, che questa sia una giornata utile anche per risvegliare un sentimento? Giocala al meglio, le relazioni che partono in questo periodo sono importanti ma saranno vissute all’inizio con molta diffidenza.

Paolo Fox oroscopo 19 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia, certo che in questo periodo ne hai fatte di cose importanti. Forse hai anche messo alla prova il tuo fisico, e nessuna prova è facile per la bilancia che nonostante sia apparentemente sicura di sé. Spesso deve fare i conti con una grande emotività.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avevo parlato per lo scorpione di una giornata particolare, Pasqua e Pasquetta nascono con la luna nel segno. E questo indica che hai dei buoni sviluppi anche in vista del futuro. Maggio sarà un mese di riferimento per tutti, chissà che in questi giorni tu non abbia anche ricevuto una conferma o vissuto una bella novità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il sagittario vorrebbe vivere libero lontano da tutte le provocazioni, forse questa non è la giornata migliore per farlo. E comunque da maggio avremo questo grande recupero che coinvolge tutti i segni di fuoco, in particolare il tuo. Quindi, è una giornata da vivere in maniera tranquilla, serena, attenzione semmai in amore

Paolo Fox oroscopo 19 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il capricorno di solito non apprezza molto le festività comandate, però è questa una Pasqua che nasce con la luna favorevole. E quindi alla fine sarà importante per ritrovare l’amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Acquario forse stordito da tante troppe cose, forse anche un po’ nervoso, tra oggi e domani affaticato. Sconsiglio lunghi viaggi e consiglio sempre entro i primi giorni di maggio di chiudere le trattative. Se ci sono stati dei problemi bisogna risolverli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Chiedo ai nati Pesci di sfruttare questa domenica con luna, Venere e Giove favorevoli. Sarà una Pasqua interessante, preludio di una Pasquetta ancora più importante. Quindi, se per caso hai perso di vista una persona, se come credo giovedì avevi voglia di chiudere tutto

