Paolo Fox oroscopo 18 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata positiva in amore grazie all’influsso buono di Venere e della Luna. Incontri favoriti e interessanti. Sul lavoro qualcosa potrebbe non andarti bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giornata di recupero in amore, se c’è stata una crisi adesso puoi uscirne bene. Il tuo è l’atteggiamento giusto, questa seconda metà del mese ti vede vincente. Sul lavoro si può risolvere un problema legato alla casa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I nuovi amori sono favoriti, sei molto ricercato. Sul lavoro sei alla ricerca di soluzioni, devi portare avanti dei progetti, tu proponiti, le stelle ti aiutano se fai la tua parte.

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cerca di ritrovare un po’ di tranquillità in amore. Se c’è stata un po’ di tensione, tendi una mano per mettere pace e per risolvere un problema. Qualche tensione anche sul lavoro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La Luna favorevole potrebbe rivelare qualche bella sorpresa in amore. Belle emozioni in arrivo. Sul lavoro, se ti dovessero affidare qualcosa di nuovo, accetta senza esitazioni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata molto positiva in amore, se ti interessa qualcuno è il momento giusto per farti avanti. Non sottovalutare i nuovi incontri. Sul lavoro Mercurio dissonante potrebbe causare qualche problema a livello economico.

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sono possibili alcune tensioni, specie se ti senti sotto pressione perché pensi che il partner chiede troppo. Novità in vista sul lavoro, specie se lavori in maniera indipendente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa è una giornata di transizione, in amore. Ti conviene utilizzarla per correre ai ripari se ci sono state tensioni o malintesi. Andrà meglio nei prossimi giorni. Fai attenzione alle spese.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le stelle ti proteggono in amore, sfrutta questa giornata per portare avanti discorsi importanti anche in famiglia. Sul lavoro possono esserci discussioni, ma si risolveranno a tuo favore.

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo non è il momento dei grandi amori: arriveranno in primavera. Adesso potrebbero esserci dei contrasti. Sul lavoro bisogna far partire adesso progetti a lunga scadenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le stelle favoriscono gli incontri, specie per chi è solo. Buone notizie in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare novità positive, devi cercare di puntare al meglio, ma datti da fare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Cerca di usare cautela in amore, la Luna contraria potrebbe provocare qualche tensione nella coppia. Va meglio sul lavoro grazie all’influsso di Marte che torna positivo.

PAOLO FOX OROSCOPO 17 FEBBRAIO 2020