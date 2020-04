Paolo Fox oroscopo 18 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 18 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Per gli Ariete che nel lavoro si espongono e si relazionano con molta gente, il successo sarà assicurato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox alcuni progetti, cui tieni molto, vedranno i primi risultati già entro tre mesi. Gli Ariete più bloccati, saranno comunque sostenuti dai favori di Mercurio e del Sole nel segno. Ti dovrai impegnare sodo, ma le soddisfazioni non ti mancheranno!

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a rinviare le questioni più complicate a domenica prossima. Sforzati di essere ancora paziente. La clausura forzata di questo periodo ti mette a disagio, come tutti del resto, ma tu sei un segno capace di non perdersi d’animo, che riesce ugualmente a intrattenersi, per passare il tempo dentro casa. Meglio, certo, se accanto alla persona giusta!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Nei prossimi giorni avrai ben tre pianeti a sostenere l’amore: Venere, Marte e Saturno. Le coppie vivranno due giornate all’insegna della complicità. L’oroscopo di Paolo Fox indica un importante miglioramento anche sul lavoro: finalmente sta ritornando il sereno nella tua vita!

Paolo Fox oroscopo 18 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Secondo il popolare astrologo di Rai2, le cose per te andranno meglio, rispetto a inizio settimana. Mercurio e il Sole faranno capolino nel tuo segno, anche se per poco tempo e ti porteranno un po’ di serenità. Dovresti rivedere dei conti! Sfrutta la prossima domenica per riavvicinarti al partner, specie se negli ultimi tempi avete avuto molti contrasti. È importante affrontare questo periodo con più armonia in famiglia..

Leone (23 luglio – 23 agosto): l’oroscopo di Paolo Fox anticipa una giornata un po’ fiacca, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Evita, se puoi, i contrasti e tieni a freno la lingua, altrimenti potresti dire cose di cui ti pentiresti! Non ti scoraggiare, perché da domenica ricomincerà il tuo recupero.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo, questo 2020 ti regalerà ancora molte soddisfazioni. L’oroscopo di Paolo Fox ti esorta a restare equilibrato e propositivo, perché anche di fronte alle difficoltà più insidiose, tu saprai trovare la soluzione più efficaci.

Paolo Fox oroscopo 18 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Secondo l’oroscopo di Paolo Fox saranno giornate interessanti, perché farà riemergere delle piccole verità ed emozioni da gestire con molta prudenza. In amore sarai sostenuto da Venere, Saturno e Marte, mentre è il lavoro a renderti ancora nervoso. Probabilmente non hai ricevuto il trattamento che ritenevi opportuno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni sei molto arrabbiato; forse qualcuno ti ha messo duramente alla prova e tu hai vissuto le ore passate nell’agitazione e nel caos più totale. Il consiglio che ti dà Paolo Fox è quello di concentrare tutte le tue energie sui prossimi giorni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai un gran bisogno di libertà ora! L’oroscopo di Paolo fox ti incoraggia ad agire con cautela, soprattutto se stai vivendo due storie d’amore contemporaneamente o se hai delle incomprensioni con il partner. Nei prossimi tre mesi metterai sotto i raggi x la tua relazione e se non ti convincerà del tutto, potresti perfino pensare di darci un taglio.

Paolo Fox oroscopo 18 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrai delle preoccupazioni legate alla questione casa. Forse nei giorni scorsi ci sono stati dei guasti e spendere soldi imprevisti, adesso, ti mette molta tensione. L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a non mollare: sul lavoro stanno per arrivare delle novità, specie se hai messo in piedi un progetto in proprio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): A volte puoi sembrare algido in amore, perché tu sei un segno che mette sempre in primo piano l’amicizia e la complicità. Per te in una relazione contano moltissimo le emozioni e le sensazioni fisiche, ma ritieni comunque essenziale avere in comune con il partner un vero e proprio progetto di vita. Nella tua storia non dovrebbe mai mancare la condivisione di ideali profondi in comune, come il benessere, l’armonia o l’ecologia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questi giorni ti senti piuttosto teso, perché non hai fatto ancora chiarezza dentro te stesso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i prossimi tre mesi ti serviranno per valutare la relazione sentimentale. Se la tua storia non ti convincerà del tutto, potresti decidere di chiuderla definitivamente.

