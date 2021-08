Paolo Fox oroscopo 18 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata c’e’ un’influenza positiva della Luna, e soprattutto c’e’ una gran voglia di riscattarsi! Questo e’ particolarmente vero per tutti quelli che vogliono vivere una novita’ nel lavoro. Si parte lentamente perche’ Giove sara’ nel segno l’anno prossimo, pero’ da qui alla primavera del 2022 gli ostacoli saranno minori.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Finalmente esci fuori da due giorni un po’ pesanti perche’ nella migliore delle ipotesi tra sabato e domenica sei stato troppo tranquillo, nella peggiore potresti anche avere alzato la voce. In realta’, questa seconda parte di Agosto invita alla prudenza. In amore non c’e’ piu’ il feeling di prima ma le storie nate agli inizi di Agosto possono comunque continuare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come al solito all’inizio della settimana siete sempre un po’ pensierosi. Ricordo che le persone del tuo segno non possono stare senza fare nulla. Quindi siccome abbiamo una sorta di stop, di pausa di riflessione che riguarda il lavoro, a meno che tu non lavori in questi giorni, penso che sia giusto pensare ad altro.

Paolo Fox oroscopo 18 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Mostri di nuovo una sorta di diffidenza nei confronti dell’amore. E’ chiaro che questa diffidenza puo’ essere piu’ o meno importante a seconda del tipo di rapporto che si vive, e se non c’e’ diffidenza e’ probabile che uno dei due si debba allontanare

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei in grande crescita, e finalmente! Ho spiegato tante volte e l’ho scritto anche nel mio libro del 2021 che questo sarebbe stato un anno in cui avresti abbandonato un certo tipo di lavoro. O un certo modo di lavorare per iniziare a fare qualcosa di nuovo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nonostante questo sia un periodo molto interessante, questa domenica e la prossima giornata di martedi lasciano un po’ desiderare! Quindi, consiglio quelli che hanno dei piccoli dubbi o che si sono semplicemente stancati troppo, di abbandonare le idee negative.

Paolo Fox oroscopo 18 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Da questo momento parte un momento importante perche’ Venere entra nel segno e presto sara’ anche in buon aspetto ai pianeti ‘lenti’. Dunque, tutto quello che nasce in questo periodo e’ importante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se ultimamente hai vissuto difficolta’ non dico che spariranno, pero’ da parte tua ci sara’ molto piu’ ottimismo, e l’ottimismo e’ sempre necessario per ottenere i risultati migliori! Posso dire che dal punto di vista della casa e del lavoro, non sei del tutto contento e addirittura ci sono alcune persone che vorrebbero fare qualcosa di nuovo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ritrovi una grande grinta non solo perche’ la Luna si trova nel tuo segno ma anche perche’ Venere inizia un transito importante. Quando ti senti libero di amare sei sempre piu’ positivo. Pero’ mi chiedo come puoi superare i problemi delle ultime due settimane, perche’ anche nelle coppie di lunga data c’e’ stata un po’ di diffidenza.

Paolo Fox oroscopo 18 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei un po’ pensieroso per l’amore. Questo non significa che discuti con il partner. Ma puo’ significare che se intendi portare avanti un progetto di coppia non hai le idee chiare oppure senti di non avere le giuste risorse anche dal punto di vista economico.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Finalmente mi sembri piu’ tranquillo. Vuoi fare qualcosa d’importante, vuoi scrivere una email ad una persona per chiarire? Spedisci, muoviti, cerca di non rimanere ancorato a quelle sensazioni che hai vissuto tra sabato e domenica, perche’ con ogni probabilita’ il fine settimana e’ stato un po’ tormentato!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Attenzione a non ricadere nella trappola dei sentimenti. Devo dire che il tuo segno e’ molto romantico e anche quando vuole fare il duro non ci riesce, quindi e’ estremamente importante che tu abbia a fianco una persona davvero reale

