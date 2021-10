Paolo Fox oroscopo 17 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 ottobre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l’impressione che si tratta di qualcosa di grave. Se corri un piccolo rischio, sarai ricompensato positivamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri.

Paolo Fox oroscopo 17 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

Paolo Fox oroscopo 17 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti è difficile riporre le speranze che avevi per oggi, ma adesso sei obbligato a passare oltre i tuoi desideri. Purtroppo, in questo momento la realtà ti sembra un concetto molto sfocato, e tu sei più impaziente del solito. Tanto vale rimandare certe decisioni a un secondo momento, sapendo che potrai tornarci sopra già da domani.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l’attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni. Attento a non superare i limiti e a non portare all’esasperazione chi ti sta intorno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano.

Paolo Fox oroscopo 17 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Marte, il tuo pianeta guida di questa giornata, ti induce all’empatia e ai progetti a lungo termine. Stai indirizzando ogni tua tua energia per fare in sorta che le persone fondamentali della tua cerchia seguano tutte un’unica direzione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la tua attenzione è talmente rivolta alla vita degli altri, che rischi di lasciarti sfuggire le tue responsabilità. Sei incentrato sulla condivisione e il bene comune. Anche se il tuo entusiasmo per la generosità è davvero ammirevole, in questo momento rappresenta una barriera per il tuo sviluppo personale.

