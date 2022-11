Paolo Fox oroscopo 17 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 novembre 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È bene chiarire un malinteso, è chiaro che in questi giorni le questioni pratiche o lavorative e finanziarie hanno il sopravvento un po’ su tutto, e ci sarà qualcuno anche arrabbiato perché vorrebbe ottenere le cose prima degli altri. Però se guardiamo le stelle dell’anno scorso credo che molti finalmente notino una bella differenza in positivo, e stiano vivendo un pochino più in pace.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai vivendo una fase di opposizioni planetarie, le opposizioni in astrologia rappresentano le battaglie delle persone che sono contro di noi, comunque uno stato di forte tensione. I più previdenti e saggi potrebbero starsene per conto loro, isolarsi da certe problematiche, ma non per tutti questo atteggiamento è possibile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Una giornata che invita a ragionare, ho dovuto mettere in guardia le persone che vogliono aprire una vertenza o fare una causa o semplicemente arrabbiarsi con una persona che non si ritiene amica. Perché nella seconda parte di questo mese ci saranno delle opposizioni planetarie. Quando il mare è in tempesta è bene evitare di imbarcarsi in situazioni poco chiare, il rischio è quello di sopravvalutare le proprie forze e magari innervosirsi senza ragione.

Paolo Fox oroscopo 17 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti vedo protagonista di questo fine settimana, anche perché sabato e domenica la Luna sarà nel segno. Così sarà possibile vivere una sensazione speciale e potresti essere raggiunto da un colpetto di fortuna. Noterai in questi giorni, anche se non sei stato bene, un miglioramento.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questo è un cielo che comporta ancora qualche piccolo dubbio, soprattutto se cerchi di salvare alcune questioni rimaste in sospeso o di avere risposte. Per quanto riguarda il tuo lavoro ecco che proprio se ci sono in ballo collaborazioni probabilmente sarà necessario parlar chiaro. Ultimamente alcuni affari non sono andati proprio come ci si sarebbe aspettati, in questo momento pensare al futuro è meglio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Queste sono giornate un po’ pensierose, è come se tu vivessi una preoccupazione e la tenessi dentro di te. Sappiamo che il tuo segno ha la tendenza a non rivelare tutto quello che sente, ed è piuttosto schivo, non parla molto del suo privato. Ci sono delle questioni di lavoro che devono essere analizzate nel dettaglio. Se pensi che un qualcosa non vada bene o non sia giusto probabilmente entro i primi giorni di dicembre dovrai fare una scelta o troverai una diversa strategia per affrontare un problema.

Paolo Fox oroscopo 17 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci avviciniamo a un fine settimana particolare, se in coppia ci sono stati problemi e mi riferisco anche a relazioni che vanno avanti da tempo, bisogna stare un po’ attenti. Sabato e domenica potrebbero tornare delle piccole complicazioni ed è come se in questo periodo tu stessi affrontando delle sfide da solo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei diventato un pochino più filosofo, a volte lo Scorpione si lascia prendere dalle emozioni negative, o magari eccede nelle critiche anche nei confronti di se stesso. Ora hai capito che la vita va vissuta per quello che è, ci sono giornate no ma anche giornate che sorridono, e a questo proposito quelle di sabato e domenica potrebbero essere davvero convincenti per riavvicinare un amore, Venere è con te.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Molti pensieri e forse anche qualche dubbio se devi rinnovare un accordo, per fortuna dal 16 novembre tutto riparte. In attesa di novità questo è un periodo un po’ strano, perché anche se stai facendo cose importanti è probabile che non ci sia quel consenso che tu vorresti. Dal 16 arriverà una grande forza nel tuo cielo. Probabilmente già lo sai che tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre dovrei rivedere un accordo, un contratto oppure rinnovarlo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): devo dire che di recente i fine settimana sono stati veramente molto impegnativi. Questa tensione è ricaduta in amore, e per alcune coppie ci sono stati dei fine settimana molto complicati da gestire, oppure di lontananza non desiderata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La Luna favorevole regala un po’ di coraggio ma devo dire che nel complesso queste sono ancora giornate piuttosto strane. Per quanto riguarda i sentimenti non voglio pensare che tutti i nati Acquario dalla fine di ottobre siano nel pallone, però è probabile che ci siano state distrazioni nei rapporti di lunga data. Sembra un pochino più complesso trovare una via di uscita, se ci sono state provocazioni bisogna tentare di risolverle.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vorrei che tu vivessi questo fine settimana alla grande e che dessi spazio alle emozioni più belle, tra l’altro se sei un lavoratore autonomo o un artigiano è probabile che tu possa ricevere delle chiamate particolari. C’è un rinnovamento in corso. Metto in guardia, però, da alcuni ritardi nelle consegne, progetti andranno al rallentatore nella seconda parte di novembre, ma per fortuna tutto si recupererà a dicembre

