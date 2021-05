Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata senti molta agitazione attorno a te, probabilmente anche non volendo sarai costretto a discutere! Queste due giornate del weekend potrebbero metterti contro qualcuno, soprattutto se pensi che le persone vicine a te non facciano il proprio dovere!

Toro (21 aprile – 20 maggio): c’e’ da dire che in questo periodo l’importante e’ fare delle cose: forse tutti i programmi che hai in mente stanno vivendo un rallentamento, ma tu cerca di non rallentare l’amore perche’ tra sabato e domenica si puo’ recuperare!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dovresti sentire una grande creativita’ dentro di te, e soprattutto una gran voglia, un desiderio di rimetterti in gioco! Posso dire che con Mercurio e Venere nel segno, questo e’ un periodo in cui si possono fare scelte importanti anche per il futuro.

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei sempre dotato di una grande sensibilita’, di una grande emotivita’, spesso anche eccessiva, che talvolta comporta l’analisi di situazioni in maniera esagerata!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non sei molto contento di come stanno andando certe situazioni personali ma deve andare avanti! Anhe quelli che hanno vissuto una grande novita’ o di recente hanno vinto qualcosa, ora sono un po’ spaesati perche’ bisogna ripartire da zero

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Esci da una settimana molto frastornata, molto stanca, forse anche un po’ debilitante. Ecco perche’ ora bisogna guardare al futuro con ottimismo ma senza creare troppe illusioni. Devo ricordare che Giove ha iniziato un transito complicato: questo non blocca nulla ma puo’ ritardare alcuni accordi, alcuni eventi, alcuni contratti.

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sono due giornate che portano qualche disagio o che magari portano semplicemente un piccolo ritardo. Non vorrei che ci siano dei momenti di grande stress soprattutto in amore: quindi consiglio di essere un po’ cauti, specie nelle relazioni con Ariete e Capricorno. Dal punto di vista fisico devi cercare di recuperare energia!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Spero sara’ possibile anche vivere una piccola sfida, vincere una reticenza che riguarda l’amore. Piu’ ci avviciniamo al mese di Giugno e piu’ saranno lontane le perplessita’ che tra meta’ Aprile e questa prima parte di Maggio hanno creato molti problemi nella tua vita

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):Non dico che tu esca da un oroscopo complicato, pero’ la parte centrale e di questa settimana e’ stata molto complessa, e quindi molti di voi sono stati nervosi, soprattutto in amore e nelle relazioni interpersonali.

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo sembra un fine settimana sottotono, che nasce con la Luna opposta. Nulla di particolarmente grave perche’ sappiamo che sei una persona molto forte, ‘tutta d’un pezzo’, pero’ non escludo che in questo weekend, specie in famiglia e nelle relazioni d’amore, ci sia qualche problema.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai vivendo un fine settimana di riflessione: i progetti che nascono nella tua mente sono tanti, ma molti di questi saranno attuabili solo da Giugno. Evidentemente a fine Maggio ci sara’ una ‘presa di coscienza’ particolare oppure avrai la possibilita’ di rimetterti in gioco.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):Nonostante gli ultimi giorni siano stati molto faticosi, in questo fine settimana ritrovi un po’ di tranquillita’ interiore. Ed e’ proprio questa che bisogna cercare, perche’ se di recente ci sono state problematiche personali o in amore, forse e’ perche’ non sai esattamente quello che desideri.

