Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata piuttosto faticosa al mattino ma voglio comunque darti ‘quattro stelle su cinque’, perche’ nonostante questa Luna opposta che con ogni probabilita’ si fara’ sentire a livello di stanchezza, tu hai una gran voglia di superare, di andare oltre certi progetti che non sono stati adeguati e investire su altro. Ultimamente hai notato che ci sono state piu’ critiche nei tuoi confronti o magari sei proprio tu ad aver criticato te stesso per avere fatto scelte sbagliate nel recente passato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Al momento e’ molto importante cercare un po’ di pace, cosa che non vedo, che non trovo, perche’ ultimamente ci sono state tante perplessita’, ci sono stati dei problemi anche nelle relazioni con gli altri, forse anche perche’ nell’ambito del lavoro non e’ molto facile fare tutto quanto: e’ una situazione precaria quella che stai vivendo, ed ecco perche’ piu’ andiamo avanti nel tempo e piu’ cercherai delle soluzioni o comunque di ritrovare stabilita’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se c’e’ una disputa d’amore dovresti parlare in queste 24 ore, perche’ poi le giornate di sabato e domenica saranno un po’ piu’ conflittuali. In generale va detto che tu sei il segno del colloquio, della riflessione, ma anche dell’energia che puo’ tornare. Questa e’ una giornata che ‘mette in regola’ molte situazioni legate al passato!

Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo fine settimana dovresti parlare d’amore, dovresti cercare anche di riavvicinarti ad una persona, specialmente se alla fine del 2020 ci sono stati grandi problemi. Non escludo nuovi amori! Sabato e domenica saranno giornate molto romantiche, forse anche piu’ appassionate del previsto!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stai affrontando una situazione di grande disagio o comunque di incertezza. Non metto in dubbio che tu possa superare tutta questa serie di difficolta’, ma non posso dimenticare che ci sono dei grossi ostacoli e probabilmente anche persone che in questo periodo potrebbero metterti in discussione. Non e’ escluso che si debba cambiare rotta al gruppo, al ruolo, dipende da te. Novita’ entro il 15 Febbraio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Devi sfruttare questo periodo per mettere in luce le tue qualita’! Tu sai che eccelli quando c’e’ da fare qualcosa d’importante, quando c’e’ da organizzare un progetto. E sembra proprio questo cio’ che ti aspetto in avvenire, cercare di sbrogliare matasse e iniziare qualcosa di bello in vista del futuro. L’amore puo’ tornare nella tua vita!

Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo fine settimana riesci a capire che le cose stanno cambiando! A me piace questo oroscopo anche se capisco che tu sia un po’ in conflitto: le cose che stai facendo ora avranno successo piu’ in la. Probabilmente ci sara’ solo bisogno di farsi dare certezze in piu’: Febbraio, Marzo e Aprile sono tre mesi molto importanti per ritrovare una strada che era stata persa ma anche per tentare nuove opportunita’!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sei piuttosto frastornato, pero’ abbiamo un fine settimana interessante. Devo dire che ultimamente stai vivendo una serie di incertezze o anche di difficolta’ che potrebbero essere di tipo sentimentale; cerca di non lasciarti andare all’amarezza, alle riflessioni negative, perche’ questo sarebbe davvero sbagliato. La cosa che consiglio e’ di essere accorti. Serata stancante!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti trovo un po’ arrabbiato! Non vorrei che alcune persone ti togliessero i tuoi spazi, ti privassero di tutto quello di cui hai bisogno in questo periodo. Ed ecco perche’ devo metterti in guardia anche nelle relazioni, nelle situazioni familiari, perche’ tra questo venerdi e domenica possono nascere piccole incomprensioni. Se poi sei lontano da qualcuno, potresti essere richiamato all’ordine! Insomma, pare che in questi tre giorni tu abbia la testa un po’ troppo tra le nuvole!

Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La riconquista degli spazi e’ il tesoro piu’ grande, e’ la forza piu’ impetuosa che hai in questo periodo. Va detto che dovrai anche cercare di risolvere un piccolo problema familiare, sarai chiamato ad affrontare qualche difficolta’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti che c’e’ qualcosa che non va: anzitutto bisogna mettere a posto alcuni conti in sospeso! In questi giorni preferisci fare qualcosa di meno ma avere piu’ tempo per te stesso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ma posso dire che coloro che hanno vissuto una crisi, se la storia non e’ definitivamente crollata, in questo fine settimana in arrivo possono tentare un recupero. Pero’ posso parlare anche a coloro che invece hanno vissuto una grave separazione: il fine settimana aiuta a capire ad accettare come stanno le cose.

