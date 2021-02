Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata di San Valentino hai una gran voglia d’amare, che tra l’altro si trasforma in ‘impeto’ perche’ la Luna e’ proprio nel tuo segno. E’ chiaro che questo impeto puo’ essere positivo o un po’ difficile da gestire: se hai una persona al tuo fianco e le vuoi bene, dai grande spazio all’amore, ma se ci sono dei tormenti e’ normale che adesso escano fuori delle perplessita’. Devi essere un po’ cauto e comunque ricordare che Venere sara’ molto attiva nei prossimi due mesi, quindi le nuove storie vanno rafforzate!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per vivere bene questo San Valentino dovresti cercare di farti scivolare le cose addosso e soprattutto evitare di tornare a risvegliare certe polemiche e lontananze che sono state tema dominante dei primi dieci giorni di Febbraio. Come fare? Non e’ sempre facile risolvere i problemi, non e’ sempre facile trovare le soluzioni adatte, pero’ molto dipende anche dalla persona che ami. Certo e’ che ultimamente c’e’ stata un po’ di agitazione in coppia!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con la persona giusta al tuo fianco puoi godere appieno di questo San Valentino; avere Luna, Venere, Sole, Giove e Saturno favorevoli indica che c’e’ una grande voglia di rinascere e ripartire, anche in amore. Purtroppo dalla fine di Dicembre c’e’ anche chi e’ stato male e sta aspettando una buona notizia per recuperare energia. E in questi giorni puo’ arrivare!

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vorrei ricordare a tutti che l’amore e’ importante, e che ogni tanto e’ anche giusto cercare di non osservare i conflitti, le preoccupazioni ma dare spazio solo ai pensieri positivi! E’ proprio quello che consiglio di fare in questa giornata di San Valentino, in cui la Luna contraria potrebbe provocare qualche ripensamento. Attenzione dei rapporti di vecchia data!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Certo la tua vita e’ un po’ cambiata, e anche l’amore si sarebbe dovuto adattare a certe trasformazioni. Ritieni che non ci sia stata non c’e’ quell’evoluzione che tu avresti desiderato. Perche’ dico che l’amore e’ importante e lo dico proprio nella giornata di San Valentino, perche’ anche per te che sei cosi forte ed energico, hai bisogno di un riferimento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): lo dico a ragion veduta, perche’ la Luna non e’ piu’ opposta, edil pomeriggio sara’ migliore della mattinata. Quindi, via libera anche alle passioni! Se non c’e’ una storia e sei solo, forse e’ perche’ sei molto critico nei confronti di te stesso e delle persone che hai attorno.

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La Luna e’ opposta, cosa che blocca l’amore: forse non puoi vedere una persona oppure se la vedi questa e’ una giornata particolare, in cui non ti senti in perfetta forma, ma si tratta semplicemente di una piccola tensione che sara’ superata molto presto. In ogni modo, in questa domenica consiglio di fare le cose con calma!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In amore sei sempre molto esigente! E nei primi dieci giorni di questo Febbraio lo sei stato ancora di piu’! Quindi, in questo periodo e’ normale sentirsi un po’ nervosi, un po’ agitati, anche perche’ non senti di avere la giusta forza per amare. E’ chiaro che molto dipende dalle persone che frequenti: spero che negli ultimi mesi non ci sia stata una grave crisi. Domenica di parziale recupero!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se c’e’ una persona che ti interessa, vai avanti. Semmai e’ probabile che tu abbia un dubbio tra due persone. Se di recente c’e’ stata una separazione, questa e’ una giornata che potrebbe pesare, al ricordo di emozioni che non sono piu’ presenti. Pero’ ricorda che per te conta molto il futuro e non il passato: quindi, sarebbe inopportuno guardare a cio’ che e’ stato e non guardare invece a cio’ che sara’.

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sappiamo che questo momento che ti vede al centro di una grande trasformazione, che alla fine sara’ positiva, ma fare quello che dici tu non e’ possibile, oppure attorno a te ci sono persone che ogni giorno criticano il tuo operato. Insomma, in questa domenica potresti sentirti un po’ giu’ di corda.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai una grande voglia di liberta’ che in questi giorni pero’ e’ un pochino limitata. Quindi, devi fare le cose con calma, devi cercare di risolvere un piccolo problema. E poi non ci dimentichiamo che hai una grande voglia di esplorare il futuro. A questo riguardo, primavera ed estate saranno stagioni di grande importanza!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):Ultimamente ti sei chiesto se la persona che ha al tuo fianco sia quella giusta da amare. Quindi, nelle storie in cui e’ nato da poco un sentimento, dopo una crisi ‘targata’ 2020, c’e’ qualcosa di piu’! Diverso il discorso di chi e’ solo da molto tempo o separato, e’ chiaro che in questo caso San Valentino sara’ sottotono. Ricorda che tu hai una grande capacita, quella di andare a fondo, affrontare i problemi per poi risalire e sentirti finalmente libero.

