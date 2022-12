Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Devi dare prova di grande forza, come d’altronde stai facendo da qualche giorno a questa parte. In famiglia e nel lavoro sei costretto a fare più degli altri, anche perché ti senti terribilmente responsabile. Cerca di lasciare spazio anche al relax e anche se è nella tua natura cercare di risolvere i problemi di tutti quelli che ti circondano. Ogni tanto prendi un po’ di tempo per fare quello che ti piace, altrimenti in ogni situazione gli altri si aspetteranno troppo da te.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In amore tutte le novità sono ben viste dalle stelle; ora partono nuovi progetti, e questo anche perché Giove sarà nel segno da primavera nel 2023. Quindi fin da ora sono favoriti non solo i ritorni in scena ma anche i cambiamenti, ne parlerò nei prossimi mesi. Le amicizie che nascono in questo periodo possono diventare qualcosa di più importante entro la fine del mese, una raccomandazione che faccio a tutti i cuori solitari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In generale la situazione è buona per quanto riguarda il tuo oroscopo, ma ogni tanto ti senti un po’ indisposto o forse nervoso. L’importante in questo momento è avere sempre un’idea di quello che succede attorno a te e aspettare che gli altri facciano la prima mossa. Comunque, per quanto riguarda il lavoro in questi giorni possono arrivare buone notizie, anche in vista del prossimo anno.

Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei un po’ tormentato e pieno di ricordi; questa situazione astrologica, potrebbe renderti un po’ cupo, vorrai startene per conto tuo, o magari scatterai alla prima cosa che senti dire e che in qualche modo può infastidirti. La tua suscettibilità è grande, ma in questo periodo raddoppia. Attenzione nel lavoro, ma soprattutto prudenza in amore

Leone (23 luglio – 23 agosto): La Luna è nel tuo segno zodiacale e ti senti molto più forte. La tenerezza con la quale riuscirai a gestire tutti i legami è eccellente. In generale, questo giorno ha davanti prospettive interessanti per i rapporti sociali, per le amicizie e ti trova molto efficiente anche se desideri muoverti e viaggiare. Ora sei anche più motivato in amore e il periodo porta nuovi incontri, ti regala molto fascino.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continua la fase di grande rinnovamento, la cosa più bella del periodo è che sei molto più forte, e questo soprattutto se faccio un paragone con i primi giorni di dicembre che potrebbero avere portato pensieri o un momento di stop a livello personale e fisico. Qualche ombra è presente solo nei rapporti familiari e in qualche incertezza di lavoro, soprattutto per chi si è caricato di responsabilità importanti.

Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I pianeti sono conflittuali in questo periodo, fino alla fine di dicembre ti sentirai piuttosto stanco e dubbioso. Non sai se hai fatto bene ad accettare un certo impegno. Soprattutto le persone che non hanno continuità lavorativa e di anno in anno rinnovano il proprio lavoro si sentono piuttosto stanche e demotivate

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Più ci avviciniamo al Natale e meglio è, oggi cerca di farti scivolare addosso qualche piccola provocazione, un momento di disagio o imbarazzo che potrebbe capitare a causa della Luna dissonante. Hai una capacità di azione notevole anche in vista dei prossimi mesi, soprattutto chi ha un’attività indipendente può chiedere: le collaborazioni, le società d’affari, le imprese con gli altri saranno rafforzate

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarai portato a rimettere in discussione tante cose, ma questo periodo ti regala anche più voglia di divertirti, di stare con gli altri. Il rapporto con la persona che ami è più facile, in qualche caso appassionato. Visto che il periodo rafforza i nuovi amori non escludiamo anche una nuova conoscenza o un nuovo sentimento che può essere rilanciato in questo periodo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nessuno può fermare la grande carica che senti addosso, poiché sei una persona razionale saprai benissimo come trasformare un’idea in qualcosa di molto concreto, non mancheranno i consensi. Evita, però, di prendere in considerazione l’idea di discutere con tutti e cerca di far passare queste ore senza esagerare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La situazione astrologica è certamente dalla tua parte, ma nel complesso sei sempre molto stanco ed è probabile che nel corso degli ultimi tempi tu non sia riuscito a stare al pari con gli impegni. Per fortuna questo momento riesce a conciliare tutte le questioni che ti interessano di più. Anche per quanto riguarda l’amore, bisogna stare attenti a osservare quello che ti circonda. Le stelle annunciano nuove nascite, nuovi incontri, nuovi amori, molto dipende dalla situazione che stai vivendo attualmente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È una situazione che porta a vivere meglio, già dal 21 dicembre te ne accorgerai. Ricordiamo che il tuo oroscopo prevede un futuro interessante, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, le questioni legate a compravendite, le situazioni legate anche a nuovi assetti societari. Unico rischio è quello che tu voglia rivangare sempre il passato, qualche dolore vissuto di recente.

