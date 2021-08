Paolo Fox oroscopo 16 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai una gran voglia di rilassarti e secondo me sarebbe la cosa piu’ giusta da fare! Ricordo che nella seconda parte di Agosto l’amore potrebbe portare qualche problema. Forse il partner sta affrontando un periodo difficile e quindi c’e’ meno volonta’ di stare insieme. Meno possibilita’ di vivere grandi emozioni oppure stai mettendo sotto torchio tutti i tuoi ‘pretendenti’!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In queste giornate di Ferragosto potresti sentirti strano. E’ probabile che tu stia in un posto e che tu voglia stare altrove, e’ probabile che l’eccessivo caldo o comunque situazioni di grande tensione che riversi nell’ambiente possono creare problemi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dovresti avere un po’ di pazienza! Questo mese di Agosto e’ iniziato in maniera un po’ sconclusionata e per quelli che devono iniziare un nuovo progetto pare che tutto sia un po’ difficile da definire. Mercurio, Venere e Marte sono in aspetto ancora agitato pero’ ci sono buone notizie perche’ da lunedi lo scenario astrologico cambia. Con un oroscopo decisamente migliore anche per le relazioni interpersonali

Paolo Fox oroscopo 16 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo weekend che nasce con una Luna favorevole puoi mettere alla prova il partner. Quando si fanno scelte importanti con la persona amata, come ad esempio stare insieme, convivere, arredare una casa. Inevitabilmente nascono piccoli conflitti. In questo momento sono i soldi il vero problema, e qui sarebbe il caso di recuperarne un po’ da qualche parte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): io consiglio di non esasperare le tensioni, di non azzardare, di non fare cose che portano stress, perche’ poi tutto potrebbe diventare un problema! Tra l’altro, queste giornate di sabato e domenica rimettono un po’ in discussione alcuni rapporti. Sara’ che non vuoi piu’ essere disturbato da qualcuno!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continua questa crescente energia! Mi dispiacerebbe che in questo periodo non ti dessi troppo da fare perche’ poi potresti rimpiangere di non aver accettato o portato avanti dei progetti subito. L’anno prossimo sara’ in tono dimesso, quindi quello che bisogna fare ora e’ importante per guadagnare cosa di piu’ entro Febbraio 2022.

Paolo Fox oroscopo 16 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo fine settimana hai mille progetti per la testa ed e’ probabile anche che ci sia un grande risveglio sentimentale. Lo dico a ragion veduta perche’ da lunedi prossimo Venere sara’ in un transito molto importante e quindi e’ probabile che torni un amore, che ci sia un incontro fatale!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei molto ispirato! Ricordate quando dicevo che questo segno potrebbe anche fare a meno dell’astrologo? Certo non e’ un’esigenza essenziale per tutti, pero’ era per dire che hai una capacita’ di preveggenza eccezionale!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sono contento di annunciare che da lunedi avrai stelle migliori! Questo fine settimana e’ una sorta di ‘raccordo’ tra un periodo no e un periodo migliore. Certo, tu che ami la giustizia perche’ sei governato da Giove, potresti avere la netta sensazione che soprattutto l’ambito del lavoro ci siano state fortissime disparita’.

Paolo Fox oroscopo 16 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In queste giornate potresti anche essere stato un po’ male ma tra sabato e domenica recuperi molte energie! D’altronde, questo e’ un cielo molto importante per tutti quelli che vogliono vivere sensazioni nuove. La seconda parte di Agosto non sara’ cosi influente per i sentimenti ma questo non vuol dire che tu non abbia un grande amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): quelli che devono fare scelte importanti dormono male la notte oppure chi e’ in vacanza non vorrebbe tornare al lavoro o forse non sa neanche cosa fara’ a Settembre, dove si trovera’, con chi avra’ a che fare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ vero che da fine Luglio non stai certo vivendo un periodo eclatante, pero’ in questo weekend ritrovi un po’ di serenita’. Ho spiegato che e’ un periodo strano per le relazioni d’amore. Anche quelli che amano follemente una persona, che stanno per convivere o che vogliono avere un figlio, devono chiedersi se hanno le risorse giuste

