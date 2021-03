Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ molto probabile che in queste 48 ore ritorni una gran voglia di fare, un grande vigore ma soprattutto una bella energia che ti aiutera’ anche a superare problemi personali e familiari, che ultimamente sono state fonte di grandi disagi. Quindi, forza e coraggio, mi raccomando!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La cosa che devo chiederti e’ di non affrettarti, di non fare troppo, anche perche’ credo che ci siano molte persone che debbano chiederti scusa. Ti sei dato piu’ da fare di tanti altri!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata particolare risenti ancora della tensione maturata negli ultimi giorni. E quindi, sarebbe quanto mai opportuno evitare contrasti! Fortunatamente domenica sara’ una giornata migliore. In situazioni del genere l’unica cosa che non bisogna fare e’ scagliarsi contro qualcuno o sentirsi giudici di tutti! Potresti ancora risentire di qualche fastidio fisico.

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ricordo che questo sara’ un mese importante per recuperare l’amore, mentre per quanto riguarda il lavoro ci vorranno ancora diverse settimane di adattamento. Tra passato, presente e futuro, c’e’ un momento di grande trasformazione che bisogna affrontare con coraggio!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Finalmente ritrovi un po’ di tranquillita’! Se penso a giornate come quelle di meta’ settimana, infatti, ti ho visto particolarmente stanco, ti ho visto particolarmente nervoso. Quindi, in questi giorni e’ giusto cercare di recuperare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 24 ore sei ancora molto confuso! Credo che non ci siano problemi dal punto di vista tecnico, pratico, perche’ la tua vita e’ ben organizzata, ma a furia di fare tutte le cose da solo e di essere anche cosi perfezionista, ogni tanto si rischia di perdere tante energie mentali.

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non devi trascurare l’amore! Sappiamo che a livello sentimentale tu vuoi sempre avere al tuo fianco una persona, e’ difficile che tu stia bene da solo, ma e’ chiaro che nella vita si passano anche dei momenti in cui si ritiene di non avere al proprio fianco le persone giuste, e questo lo hai gia’ vissuto, ti e’ gia’ capitato! Se devi parlare di cose che scottano, sara’ meglio farlo subito!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sarai molto piu’ vigoroso grazie a Sole e Venere favorevoli! Qui potremmo parlare di incontri d’amore, di relazioni importanti anche part-time, molto dipende dall’eta’ di ognuno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dovresti tenerti lontano dalle polemiche ma pare che in questi giorni, soprattutto da giovedi pomeriggio, le polemiche ti inseguano! Potresti avere al tuo fianco persone che non e’ che siano proprio fantastiche, persone che succhiano energie anziche’ regalarti sicurezze!

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sara’ meglio che affronti piccoli problemi di famiglia ed ‘emozioni contrarie’ in questa giornata di sabato perche’ poi domenica le cose potrebbero prendere una piega diversa. Guai se una persona del tuo segno tace! Infatti, quando non ti esprimi vuol dire che non sei contento, vuol dire che sei pronto anche a fare una scenata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tutto quello che stai facendo, tutto quello che puoi portare avanti in questi giorni, e’ di buon auspicio rispetto ad un futuro che ti trova diverso e che nei prossimi mesi potrebbe anche trovarti in un luogo diverso, in un ambiente diverso, in un ruolo diverso!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La Luna si trova sempre nel tuo spazio e questo vuol dire emotivita’ al massimo! Se questa emotivita’ e’ positiva verra’ convogliata su sentimenti buoni, se invece questa emotivita’ non viene controllata, il rischio e’ di ripensare ad amori legati al passato, di vivere malinconie, cosa che in questo momento e’ il caso di evitare!

