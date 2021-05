Paolo Fox oroscopo 15 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata ritrovi un po’ di vigore, anche se devo dire che c’e’ sempre un problema fisico: quindi devo darti ‘due stelle su cinque’, proprio perche’ non ti senti in perfetta forma oppure ci sono divergenze che devi cercare di sanare. Io credo che questa situazione di disagio non sia tanto legata a cattive prospettive riguardanti il futuro quanto ad una sorta di difficolta’ che in questo periodo senti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi sempre stare attento alle finanze ma in questa giornata puoi comunque contare su buone stelle: assieme a Capricorno e Bilancia, sei tra i segni che possono vivere qualche emozione in piu’. Non dimentichiamo che anche chi e’ in bolletta puo’ guadagnare qualcosina:

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con Luna, Mercurio e Venere nel tuo segno, non puoi che sentirti piu’ determinato, piu’ forte! Certo, e’ vero che in queste ore potrebbe esserci qualche piccolo conflitto nel lavoro. In realta’ ci sono persone che hanno buone idee ma stanno portando avanti progetti ‘a vista’.

Paolo Fox oroscopo 15 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa particolare giornata puoi notare che c’e’ una grande forza, un bel vigore: avere una Luna vicina al segno riesce in qualche modo anche a mitigare quell’effetto di rabbia e nervosismo che Marte sta provocando nella tua vita, transitando nel tuo segno

Leone (23 luglio – 23 agosto): Aprile e’ stato un mese ‘dannoso’ da questo punto di vista, qualcuno si e’ addirittura sentito lontano dal partner. A volte, anche in maniera ingiustificata, nutri dei sentimenti di competizione che bisogna in qualche modo mitigare. Questa giornata non mi piace molto dal punto di vista fisico, ti vedo molto provato

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste ore potresti notare qualcosa che non va! Sapete che io definisco alcune giornate ‘di test’. Quando abbiamo molte stelle ‘stridenti’, noi possiamo verificare se l’astrologia e’ in qualche modo compatibile col nostro modo di vita oppure no.

Paolo Fox oroscopo 15 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): C’e’ sempre qualche esitazione, c’e’ sempre qualche polemica, c’e’ sempre qualcuno con cui litigare, colpa di un Marte ‘stridente’ per tutto Maggio, ma questo non ti blocchera’. Forse ci sono anche piccoli fastidi burocratici

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa giornata inizia in maniera un po’ faticosa, poi nel pomeriggio le cose vanno meglio. C’e’ da dire pero’ che sei sempre molto riflessivo, forse anche troppo preoccupato: in realta’, come spiegavo anche 24 ore fa, sei molto preoccupato per gli altri, per la famiglia, per una persona cara, e ti sei preoccupato un po’ meno per te stesso!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In queste 48 ore devi fare attenzione, sei in pieno conflitto! Come dico spesso, ci sono giornate ‘test’, nelle quali puoi vedere se l’astrologia funziona oppure no. Se in questa giornata ti ritrovi contro tutti oppure ti ritrovi anche a ‘battere i pugni sul tavolo’ per affermare una tua idea, allora vuol dire che le stelle hanno ragione nel vederti cosi irritato!

Paolo Fox oroscopo 15 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei preso da tanti pensieri ma in dirittura d’arrivo per quanto riguarda alcuni accordi, anche se magari non saranno il massimo della vita! Ricordo che in astrologia sei rappresentato dallo stambecco, dall’immagine di questo animale che si arrampica sulle montagne, anche particolarmente difficili da scalare, e non si ferma mai!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti che e’ arrivato il momento di fare cose che magari erano gia’ in previsione da Gennaio ma che sono diventate attuabili solo ora. Se hai una piccola vendita da effettuare, se vuoi acquistare qualcosa, puo’ esserci un accordo in vista ma questo sara’ ancora piu’ vero per quelli che vogliono iniziare un progetto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai per vivere emozioni interessanti! Tra l’altro, fra 24 ore Giove sara’ nel tuo segno e questa ‘piccola fase attiva’ fino alla fine di Luglio, potrebbe indicare anche la riuscita in alcune questioni personali, un compromesso trovato nell’ambito del lavoro. Cos’e’ che mi preoccupa un po’? Il tuo cuore! Ci sono cose che non vanno: o hai perso un riferimento oppure senti che accanto a te ci dovrebbe essere una persona un po’ piu’ forte.

