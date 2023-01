Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2023

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata senti davvero una grande voglia di espandere le tue emozioni. E quando decidi di fare una cosa è molto difficile fermarti. Per dovere di cronaca va ricordato che molti devono lottare per ottenere un posto al sole, e quindi buttare all’aria un rapporto oppure iniziare nuovi progetti è giusto ma va fatto con cautela.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il fine settimana può essere interessante per tutti quelli che vogliono risvegliare un sentimento oppure semplicemente capire da che parte sta andando il proprio cuore. Venerdì, sabato e domenica sono tre giornate interessanti a parte l’energia fisica che manca. C’è chi riceverà una bella proposta entro fine mese, e potrà uscire a divertirsi e fare delle cose nuove.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo fine settimana avrai la netta sensazione che qualcosa stia cambiando nella tua vita. Le prospettive sono diverse, anche a livello economico. Di recente, questo bisogna dirlo, ci sono state trasformazioni pesanti. Però questa è una situazione che riesce a dare maggiore tranquillità interiore, nel senso che arrivano giornate che possono portare più serenità negli incontri e nelle relazioni.

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In amore c’è bisogno di fare chiarezza e sarebbe opportuno parlare in maniera esplicita adesso soprattutto se a dicembre ci sono state incomprensioni. Quindi, le prossime due settimane dovrebbero essere impostate solo ed esclusivamente come recupero sentimentale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Qualche tempo fa dissi che ti saresti come risvegliato da un lungo letargo, in particolare che saresti cambiato dalla notte al giorno, quasi immediatamente. Gennaio è un mese che rimette in gioco tutti quelli che non sono stati bene. Ora si può trovare il coraggio di cambiare tante piccole o grandi cose della propria vita, dipende sempre dalla posta in gioco e da quello che si desidera fare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): C’è tanto da fare adesso, ma non temere, visto che potrai recuperare già da domenica. Ritengo che molti siano in uno stato di grande agitazione che riguarda il lavoro e anche la salute, perché c’è chi negli ultimi tempi è stato male. E allora tutta questa serie di tensioni potrebbero portare anche a vivere l’amore in maniera un pochino più conflittuale.

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È una giornata che invita a essere un pochino più sereni, perché le afflizioni e le piccole ansie sono troppe. Chissà quanti saranno andati al lavoro ripetendo a loro stessi non devo arrabbiarmi, devo far finta di nulla. Ma quest’agitazione che resta sotterranea deve essere amministrata bene, perché non è facile tenerla sotto controllo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le storie d’amore nate di recente potranno decollare entro la metà di questo anno. D’altronde, questo è un 2023 costruttivo fino a metà maggio. Ricordiamo che ci sarà un Saturno importante e un Giove che aiuta ad affrontare situazioni di un certo peso. Poi se hai un ascendente in Scorpione, Cancro o Pesci, potresti anche ricevere qualche soldo in più o affrontare un nuovo progetto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tu hai una grande voglia di scalare le montagne ma devi fare i conti con la realtà. Di recente ci sono stati piccoli o grandi conflitti che hanno bloccato ogni tipo di progetto, ed è probabile anche che in vista delle grandi opportunità che vuoi sfruttare nella tua vita, tu debba affrontare qualche difficoltà pratica.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo fine settimana potrebbe portare un po’ di agitazione in tutte quelle coppie che non sono state serene nel corso degli ultimi tempi. Di solito prima di chiudere una storia ci pensi molto bene. Diverso il discorso di quelli che si vogliono bene ma devono ritardare alcune decisioni, come per esempio il matrimonio o un figlio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vorresti proprio rinnovare la tua vita, ma il problema è che vorresti cambiare ogni giorno e in modo diverso. E tutto questo non può che comportare fatica e disagi. Tu non vorresti mai fare le cose che hai fatto il giorno prima. Per il momento è consigliata prudenza: se ci sono stati problemi andranno risolti con molta calma.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi stare attento alle complicazioni! Stai cercando di ritrovare una tranquillità interiore. Se ricordi i miei grafici del 2023 e le mie indicazioni, ho sempre spiegato che questo inizio di anno contiene già i fermenti per un periodo di risvegli. Questo vuol dire che si riesce a risalire la china, che si riesce a superare un ostacolo ma che bisogna procedere a passi lenti verso un futuro migliore.

