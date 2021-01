Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Continuo a credere che questo sia l’anno del grande riscatto. Per iniziare a vivere meglio, per iniziare a godere di tutte le situazioni che ti circondano devi fare piazza pulita delle incomprensioni e delle problematiche nate nel 2020. Faccio un esempio: chi ha perso soldi, chi e’ instabile sul lavoro naturalmente non puo’ contare su questi primi giorni di Gennaio per capovolgere la sua vita in positivo, ci vuole un po’ di pazienza ma e’ gia’ bello sapere che le stelle di primavera (ma anche di Febbraio) indicano una strada in piu’. E’ probabile che tu sia chiamato a fare cose nuove.

Toro (21 aprile – 20 maggio): se gia’ dalla fine di Dicembre hai avuto dei problemi fisici e’ probabile che tu ti senta molto meglio. Le vicende sentimentali sono un po’ agitate perche’ c’e’ un malessere in famiglia. E’ probabile che in coppia abbiate entrambi un fastidio da superare. In ogni modo, quando ci sono stelle contrarie non e’ detto che ci sia poco amore ma forse uno dei due abbia un problema di lavoro, personale, fisico, e quindi non si riesca a stare insieme proprio perche’ ci sono blocchi che arrivano dall’esterno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ importante iniziare a pensare a quello che si desidera fare nelle prossime settimane. Voglio dare anche buone notizie ai ragazzi, a quelli che studiano, perche’ questo 2021 e’ un anno che ovviamente non autorizza a non aprire il libro, pero’ con Giove e Saturno favorevoli si puo’ dire che mesi come Maggio, Giugno e Luglio saranno molto promettenti per tutti quelli che devono superare una prova, ottenere un diploma o una laurea, vivere qualcosa di piu’.

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Pare che in questo mercoledi tu sia un po’ piu’ forte rispetto a 24 ore fa. Quello che in questo periodo devi cercare di mettere in chiaro sono le questioni personali, pratiche e di lavoro perche’ hai una grinta in piu’: puoi anche decidere se continuare o no un progetto. Tra l’altro, anche quelli che fanno sempre la stessa cosa noteranno che ci sono delle facilitazioni. Puo’ arrivare quell’aiuto che avevi chiesto in passato. Insomma, dipende dalle circostanze e per forza di cose questo e’ un oroscopo generico, ma le idee sono piu’ chiare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Posso dire che questa e’ una settimana un po’ pesante al punto che devo parlare di un fastidio che vivi giornalmente; puo’ essere un fastidio fisico o un certo nervosismo. Il fatto che tu pensi di dover essere risarcito per qualche torto subito, per un fermo che non hai voluto, e’ normale! Questa e’ una settimana di riflessione. Ricordo che non esistono periodi del tutto negativi, soprattutto per un ottimista come te, ma possono esserci dei periodi in cui non si muove nulla!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo periodo hai bisogno di piccoli o grandi stimoli dal punto di vista professionale: soprattutto quelli che hanno un’attivita’ in proprio non dovrebbero essersi fermati nel 2020, e anche se questo e’ successo per le vicende drammatiche che tutti conosciamo, che sono accadute a livello mondiale, poi alla fine c’e’ stato un piccolo momento di ricompensa. Insomma, si puo’ iniziare a guardare il futuro in maniera piu’ attiva. Non dimenticare che l’amore puo’ tornare protagonista: nonostante tu sia una persona molto schiva, amante della privacy, in questo periodo potresti capire che qualcuno e’ piu’ vicino di quanto pensi!

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa giornata e’ un po’ particolare perche’ dal punto di vista delle idee e delle emozioni posso dire che sei forte ma nelle relazioni interpersonali bisogna ancora chiarire qualcosa che non e’ andata bene nel corso degli ultimi mesi. Ecco perche’ consiglio di non esitare: se ci sono stati problemi, tensioni e discussioni, la serata potrebbe essere utile proprio per un confronto. L’amore che vacillava ormai da mesi, in questo Gennaio puo’ essere soggetto ad una grave crisi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Assieme a Cancro e Bilancia sei fra i segni al centro dell’attenzione delle stelle! Va detto che l’unico ‘progetto’ che non va e’ quello legato alle finanze perche’ le spese sono state molte oppure perche’ in questo momento hai dubbi, magari ritardi anche nei pagamenti. Lo sanno in modo particolare tutti quelli che hanno fatto delle fatture che non sono state incassate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vivere nuovi amori e’ indispensabile per te! E non parlo solamente di amori fisici ma anche di amori legati ad esperienze di lavoro, ad esperienze particolari. E’ vero che tutti abbiamo vissuto 2020 pesante ma insisto nel dire che un segno come il tuo abituato a muoversi per fare grandi cose, spostarsi, e’ stato molto complesso adeguarsi alle chiusure. E anche questi ultimi giorni sono vissuti con un certo senso di ‘claustrofobia’ che devi cercare di superare. E’ una giornata che aiuta a vedere il futuro in maniera positiva.

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tutti usciamo da un periodo complesso pero’ ora inizi ad avere delle risposte, magari parziali, magari non proprio all’altezza della situazione, che pero’ nel 2020 non c’erano. E una risposta in piu’ puo’ arrivare anche in amore: per quelli che sono davvero decisi, per quelli che l’anno scorso hanno vissuto una crisi, una separazione, il fatto di trovare una persona importante o semplicemente di voler condividere sensazioni speciali, e’ quanto mai necessario!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Devi trasformare quest’agitazione, questa insofferenza che nasce per tanti motivi, in qualcosa di positivo. Il rischio di questo periodo e’ quello di pensare di avere attorno troppi blocchi. E’ vero che ognuno di noi deve superare problematiche legate al lavoro, alla firma di accordi e contratti. Al momento vorresti strappare tutte le carte e vivere in maniera autonoma, ma sappiamo che questo non e’ possibile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dovresti puntare sul fine settimana! Invito tutti quelli che vivono un rapporto sentimentale in crisi a cercare delle risposte tra sabato e domenica. Comunque, queste risposte arriveranno. Se una persona e’ ormai lontana, da sabato avrai la consapevolezza necessaria per iniziare un cambiamento di vita sostanziale. Se invece c’e’ stata solo qualche piccola disputa tra Dicembre e inizio Gennaio, il prossimo fine settimana mi sembra ideale per riallacciare un discorso interrotto. Certo e’ che hai bisogno di baci, carezze, protezione: da un paio di settimane mancano le ‘coccole’!

