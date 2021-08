Paolo Fox oroscopo 15 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 agosto 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Posso pensare che tu sia un po’ infastidito ed innervosito per certi ritardi che questo periodo comporta. In realta’ piu’ che ritardi in questo momento bisogna aspettare che certe situazioni tornino ad essere gestibili. Settembre sara’ un mese molto importante da questo punto di vista, in particolare per chi vuole recuperare un lavoro o magari iniziare un nuovo programma.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se ci sono dei contrasti, dei diverbi. Dovresti cercare di risolvere tutto al piu’ presto, altrimenti Ferragosto potrebbe diventare una giornata di piccole scaramucce! Ricorda quello che e’ successo a Luglio, quando nelle prime due settimane ti sei sentito contro qualcuno o magari hai vissuto qualche tensione di troppo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per quanto riguarda i rapporti interpersonali e’ un cielo ancora molto interessante, anzi quelli che stanno in vacanza possono fare incontri. Ma c’e’ tanta confusione nel lavoro o magari in questo periodo non si riesce a fare proprio tutto quello che si vuole. In realta’ sara’ Settembre il mese delle grandi soluzioni: fino ad allora calma e sangue freddo!

Paolo Fox oroscopo 15 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Come e’ successo 24 ore fa, anche questa giornata potrebbe far riaffiorare perplessita’ in amore! Ma cerchiamo di limitare questa situazione di crisi, anche se solamente passeggera, perche’ sabato e domenica saranno due giornate molto attive.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi ribadire cio’ che pensi e poi organizzare un fine settimana tranquillo, perche’ tra sabato e domenica potresti vivere qualche ritardo, qualche perplessita’. Mi riferisco soprattutto a chi deve viaggiare, spostarsi o magari non ha fissato bene un accordo, non ha guardato bene alcune clausole di un contratto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei in recupero! In questa settimana ti ho messo al primo posto in classifica. Anche se non sono ci sono grandi ambizioni, con Mercurio e Venere attivi si puo’ davvero superare un ostacolo, vivere qualcosa di bello. Voglio ricordare anche che tu hai una grande capacita’ logica che spesso ti porta ad avere successo nel lavoro.

Paolo Fox oroscopo 15 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La Luna e’ nel tuo segno, ed attenzione perche’ da lunedi avrai anche una Venere molto attiva! Quindi, questo Ferragosto che sta per arrivare non solo puo’ essere foriero di buone novita’ ma anche estremamente interessante sul piano dei contatti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Una delle cose che noto in questo cielo del fine settimana e’ la presenza della Luna nel tuo segno! Sabato e domenica questa Luna dara’ una sferzata di energia ad alcuni legami. Inoltre, con Mercurio e Venere e Marte in ottimo aspetto, in questi giorni stai cercando a tutti i costi di ‘archiviare’ certi problemi nati negli ultimi tempi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei reduce da settimane pesanti: anche se hai un grande amore, anche se hai cercato di organizzare un evento ci sono stati dei ritardi oppure dei contrattempi. Sei stremato, stressato! Se poi appartieni quella categoria che da Marzo sta cercando di recuperare, anche sul piano fisico, allora cerca di essere cauto.

Paolo Fox oroscopo 15 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pensieroso gia’ da 24 ore: sembra che qualcosa non vada per il verso giusto! La seconda parte di Agosto non e’ il massimo per i sentimenti ma questo non vuol dire che se hai una storia importante questa si perda per strada.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): All’inizio dell’anno ho spiegato che stai vivendo una rivoluzione e che quello che e’ stato fatto fino ad ora potrebbe non essere piu’ valido per il futuro. Ma ogni rivoluzione comporta inevitabilmente un disagio perche’ bisogna abbandonare alcuni percorsi e iniziarne altri. Ed e’ proprio questo il problema: a volte ti senti pronto a salpare verso nuovi lidi, altre volte la paura prende il sopravvento!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le persone separate non hanno accettato questa separazione, mentre anche i grandi amori comportano tante responsabilita’ per i figli, per la casa. E quindi, anche se tu sei sempre apparentemente molto disponibile, dentro di te senti crescere non dico un malumore ma un po’ di incertezza.

PAOLO FOX OROSCOPO 14 AGOSTO 2021