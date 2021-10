Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Aggiungere un po’ di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno. In determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato. Farai di tutto per avere delle discussioni brillanti e condividere delle idee nuove.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche se forse oggi avrai delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente da te, questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di te è meno importante di quello che tu pensi di te stesso.

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri. Cerca solo di stare attento ai consigli che ti vengono dati da certi tuoi colleghi, e mantieni uno spirito critico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire.Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente – amici o colleghi – che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le tue attività sociali potrebbero trasformare questa giornata banale in una giornata eccezionale. Anche se si tratta di un semplice pranzo in compagnia o di una chiacchierata al telefono con qualcuno che ami. Le tue emozioni sono più profonde del solito, condividerle con una persona di fiducia sarebbe quindi una cosa estremamente positiva.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante.

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio: ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi. Questa attitudine farà la differenza e non sarà dimenticata tanto facilmente.

