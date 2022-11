Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo è un momento di grande importanza e di preparazione per una seconda metà del mese di novembre che porterà qualcosa di più. Bene per coloro che vogliono rimboccarsi le maniche e iniziare a fare progetti in vista del futuro. Bello questo cielo per i sentimenti, una storia nata in sordina potrebbe decollare nella seconda parte del mese.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se penso alla settimana scorsa e alle giornate di martedì e mercoledì ritengo che tanti si siano ritrovati in mezzo a delle complicazioni. I primi accenni di nervosismo possono essere stati generati anche da contenziosi inerenti soldi o legati alla casa. Ad esempio, se c’è un contratto di affitto in scadenza, o un accordo che riguarda il lavoro da rivedere, è probabile che ci sia da discutere su diverse questioni. Ma non bisogna innervosirsi troppo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avere una Luna favorevole significa pensare al futuro in maniera attiva, e in questo senso le prossime giornate porteranno consiglio. Tuttavia, devo mettere in guardia coloro che vogliono iniziare una causa, una vertenza o una questione legale perché è un cielo che mette un po’ di ostacoli. Eventuali recriminazioni potranno avere successo solo se ci sono ragioni serie per agire e se c’è certezza di vittoria, quindi sarà utilissimo consigliarsi con esperti e persone che ne sanno di più.

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non basta però essere sereni, bisognerebbe che alcune persone attorno si mostrassero più magnanime con i giudizi. Un piccolo miglioramento è in corso, lo sanno molto bene quelli che hanno iniziato un progetto nuovo. Persino sperimentale, negli ultimi mesi senza avere immediati riscontri e che invece ora funziona meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sono giornate in cui è meglio tenere sotto controllo le parole e ho spiegato in altre occasioni che fino al 15 conviene, se si riceve un attacco, farsi scivolare le cose addosso. Questo vale non solo per il lavoro ma anche per l’amore! Capisco che tenersi le cose dentro sia difficile per un segno zodiacale abituato alla lotta e orgoglioso. Ma quando abbiamo stelle nervose il rischio è quello di eccedere nelle risposte, nelle provocazioni e ciò non può che comportare problemi a noi stessi e agli altri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ecco un momento di grande importanza, ci saranno da definire cose di un certo rilievo in questo inizio di settimana. Tra oggi e domani avere la Luna favorevole porta ad analizzare nel dettaglio. Sarà bene lasciare spazio ai ragionamenti, e soprattutto risolvere tutto quello che non va.

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dopo un fine settimana un po’ troppo stancante ben venga questa giornata di lunedì che libera da qualche tensione. Non abbiamo più la Luna in opposizione e questo è certamente sintomo di un buon rilancio. Alcuni Bilancia stanno pensando che non è così importante impegnarsi in prima persona, e che si può lavorare bene anche dietro le quinte

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Esperienze delle ultime settimane sono state importanti e mi riferisco a quelli che hanno avuto la fortuna di fare un viaggio. o a coloro che hanno incontrato un amore o vissuto esperienze particolari. È in corso una sorta di crescita, di elevazione interiore, anche di tipo spirituale, che porterà lontano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le buone stelle della seconda parte del mese saranno da sfruttare, e mi auguro ci siano presto delle novità. C’è da dire che non ti fermi mai e che sei una persona sempre giovane. L’età anagrafica non conta, hai sempre una grande carica e voglia di fare! In questo periodo inoltre c’è una bella capacità di azione, ma bisogna mettere ancora in conto qualche incertezza nata tra settembre e gli inizi di ottobre.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Chi lavora in proprio è probabile che entro la primavera del prossimo anno cambi la squadra dei collaboratori, alcune defezioni potrebbero esserci dei rapporti con Ariete e Cancro. Per scelta personale o per esigenze contingenti tutto quello che parte ora, anche a livello di sperimentazione, porterà un bel successo e anche se c’è fatica non bisogna temere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Superata la tensione degli ultimi tempi quello che resta è una certa agitazione interiore. Ricordo che oggi e domani abbiamo una Luna contraria, quindi è probabile che se hai aperto una polemica o ci sono state delle difficoltà nei primi giorni di novembre, queste tensioni siano ancora presenti. Dovresti fartele scivolare addosso, soprattutto se riguardano l’amore o il lavoro

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo è un cielo importante e più ci avviciniamo al prossimo anno e meglio sarà. Spero che ci sia già una persona di riferimento e se qualcuno è mancato all’appello nel corso degli ultimi mesi (soprattutto a settembre) sarà decisivo l’atteggiamento che avrai in questo momento. Rimpiangere il passato, recriminare o rimproverarsi, avere in qualche modo sbagliato non è edificante, bisognerà essere positivi in vista del futuro, anche se sono stati commessi degli errori è bene andare avanti. La vita può portare dei momenti di disagio che noi dobbiamo superare con grande forza.

PAOLO FOX OROSCOPO 12 NOVEMBRE 2022