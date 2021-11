Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’influenza della luna oggi offusca la tua mente. Dei vecchi ricordi d’infanzia si aggiungono alla tua confusione, pur non essendo qualcuno che si guarda indietro. Non vedi l’ora di poter tracciare un sentiero attraverso questa giungla per andare avanti verso la tua meta. Eppure potresti avere a cuore di mettere in chiaro i tuoi sentimenti prima di concentrarti sull’avvenire.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Esprimi un desiderio, oggi puoi riuscire ottenerlo. Una grande prontezza di vedute ti renderà carismatico e convincente. Fai in modo di farti intendere e di essere ben capito. Cerca di essere specifico nelle tue richieste. Più dettagli riuscirai a fornire, maggiori saranno le opportunità di ottenere quello che desideri.

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti, né in quelli delle persone con cui stai parlando.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Qualcuno della tua cerchia più ristretta sta tarpando le ali della tua libertà, e ti chiedi fin dove potrà arrivare. Ti senti in agitazione, proprio come prima di un temporale. Non cercare di comprendere da solo tutte le circostanze. Chiedi un parere alle persone che occupano una certa posizione e che hanno una visione più distaccata di te.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Senza troppa fatica, oggi puoi essere il re della dissimulazione. Non c’è neanche bisogno di portare una maschera o un costume! Gli altri ti vedranno nello stesso modo in cui tu vedrai te stesso. Se vuoi mostrarti come qualcuno sopraffatto dagli impegni, nessuno ti darà del lavoro in più.

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza. Non essere avventato, ci vuole il tempo che ci vuole.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche. Prendi le disposizioni necessarie e assumi un atteggiamento idoneo, non c’è più tempo da perdere.

Paolo Fox oroscopo 14 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per dieci mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso. A tempo debito troverai la persona che, non solo saprà darti tutta la sua attenzione, ma proverà anche ad aiutarti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l’impressione che potresti scoppiare da un momento all’altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai tuoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte.

