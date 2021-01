Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Penso che in questagiornata tu sia molto agitato! E se quest’agitazione si trasferisce nelle relazioni d’amore ci vorra’ tanta pazienza. Arenare un sentimento di rivalsa e di stanchezza e’ importante, ma sarebbe ancora piu’ importante cercare di risolvere certi problemi familiari perche’ quello che in questo periodo mi preoccupa di piu’ e’ proprio la situazione a livello emotivo. Se carichi agitazione sul lavoro oppure sei distratto per alcune questioni economiche o per una situazione che non si sblocca livello pratico, rischi di tornare insoddisfatto a casa, oppure quando vedi la persona amata rischi di non essere all’altezza della situazione anche se tu ovviamente pensi l’esatto contrario!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa e’ una giornata di forza! Sappiamo che i primi due mesi dell’anno sono soggetti a piccoli tormenti che possono essere piu’ o meno banali. E’ chiaro che chi ha vissuto una crisi personale e chi si aspettava qualcosa di piu’ nel lavoro ora e’ contrariato: non credo che siano pochi quelli che rimpiangono di avere fatto o di non avere fatto qualcosa, ma non pensare a quello che e’ stato, pensa quello che sara’ perche’ ti fara’ bene e aiutera’ i sentimenti!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per te l’innovazione conta molto anche perche’ appartieni al segno piu’ curioso dello zodiaco, ma e’ altrettanto importante non avere dubbi sul tuo futuro! Purtroppo, negli ultimi quattro o cinque giorni, soprattutto tra domenica e lunedi, abbiamo registrato uno stato di carenza a livello fisico che si fa ancora sentire. Quindi, il consiglio che devo darti e’ quello di rimetterti in sesto, di rilassarti: se hai avuto qualche problema fisico, non iniziare subito a fare troppo! I sentimenti vivranno una stagione importante dalla fine di questo mese!

Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ chiaro che sei una persona molto particolare, quello che ti va bene ora puo’ non andarti bene la settimana dopo! E siccome in questo periodo hai particolarmente bisogno di affetto, anche perche’ non ti sei sentito bene, e’ probabile che tu possa recriminare attenzione, cercare qualcosa di piu’ da persone che a tuo giudizio pare non siano state all’altezza della situazione. Insomma, il desiderio di affetto aumenta ma c’e’ scarsa possibilita’ di sentirsi soddisfatti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se possibile non dovresti pensare solo alle vicende pratiche e di lavoro, perche’ questo e’ un anno molto speciale che porta cambiamenti: alcuni di questi sono desiderati altri invece, se accettati, potrebbero mutare radicalmente la tua vita al punto da non sapere se sono giusti oppure no. In effetti bisogna farsi dare delle garanzie. Iniziare l’anno con Giove in opposizione significa che tutti gli accordi, tutti i contratti sono bloccati e probabilmente anche tu di recente hai dovuto dire stop ad alcune situazioni, pur non volendo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi contare su buone stelle, su una Luna molto interessante che aiuta a ‘rivedere’ il 2020, anno difficile ma allo stesso tempo importante, di crescita in un’ottica positiva. Dobbiamo staccare le vicende sociali da quelle personali: e’ chiaro che siamo tutti coinvolti nei periodi di grande difficolta’, pero’ a guardare le stelle anche negli anni passati probabilmente pochi troveranno un anno positivo sotto tutti i punti di vista. A livello mondiale e sociale il 2020 e’ stato pesante ma tu sai come riuscire a risolvere le tante problematiche che si sono creato.

Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Senti che c’e’ un po’ di attrito nell’ambiente circostante e non sarebbe escluso che in qualche modo tu possa ‘metterti da parte’. Non e’ sbagliato! In altre parole sarebbe bene evitare contrasti e situazioni che possono portare dei disagi. Piu’ che altro non sai se continuare o no un certo progetto: considera che piu’ andiamo avanti con i mesi e piu’ sarai fra i segni protagonisti assoluti dell’anno, quindi sara’ difficile dire no!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sappiamo che sei un tipo che le cose non le manda a dire, un tipo molto ‘particolare’ nei giudizi. Ma e’ probabile che in questo momento tu debba fare anche il punto della situazione dal punto di vista finanziario: infatti, non sembra che tu abbia avuto tutti i soldi che ti spettavano oppure possono esserci questioni legali e contenziosi. Potresti reclamare qualcosa o ricevere una lettera che ti obbliga ad adempiere ad alcuni compiti che in qualche modo non sono proprio piacevoli da assolvere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Con questa Luna nel segno sei ancora piu’ vigoroso del solito! E con Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto e’ possibile il recupero di un progetto, di un programma entro meta’ Febbraio. Pare proprio che entro un mese e mezzo, a seconda della tua eta’ e delle tue capacita’, tu possa iniziare a recuperare quello che hai perso nel recente passato. Quindi, via libera all’avventura!

Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nei prossimi tre giorni puoi ritrovare il desiderio di amare, il desiderio di stare con le persone piu’ importanti e la capacita’ di rigenerarti anche dopo un periodo cosi complicato. Proprio per questo motivo sei una persona molto desiderata, sei una persona molto amata perche’ riesci a distribuire a tutti una grande dose di ottimismo. E’ un momento in cui puoi avere delle risorse in piu’: entro Febbraio si puo’ parlare molto piu’ di te!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa Luna nel segno regala una buona capacita’ d’azione. Venere aiuta ad amare! Quelli che si trovano indecisi in amore dovrebbero cercare altrove, quelli che hanno una persona cara al proprio fianco potrebbero finalmente capire quanto sia importante. Se qualcosa non e’ accaduto nel 2020, non escludo che non accada nel 2021: forse una scelta definitiva per l’amore, una scelta per una convivenza. E’ un periodo fertile un po’ per tutto!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi pensare a Gennaio e Febbraio come a mesi ‘evolutivi’. Ultimamente non tutto e’ andato come avresti voluto: ricordo che questo e’ un anno importante ma ci sono molti contrasti da superare, ci sono ostacoli che vanno gestiti con attenzione. Il fatto che tu voglia cambiare vita e’ bello ma puoi farlo davvero? Lo dico soprattutto alle persone che hanno un legame da molti anni o a quelli che nell’ambito del lavoro fanno sempre la stessa cosa.

