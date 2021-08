Paolo Fox oroscopo 14 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 agosto 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata potresti essere particolarmente confuso: avevo annunciato che ci sarebbero state due giornate un po’ strane. Quindi giornate da prendere un po’ con le pinze. Nulla di grave pero’ capita di perdere la pazienza, di parlare troppo o magari anche di svelare i tuoi piani in anticipo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi cercare di chiarire quello che non va entro venerdi! Arriva un Ferragosto che secondo me sarebbe da trascorrere in totale relax, ‘in panciolle’, come si dice. Perche’ se a Luglio ci sono state divergenze con alcuni parenti e familiari, potrebbero tornare vive proprio tra sabato e domenica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti trovi in una condizione particolare: superata la fase piu’ confusa, quella legata alle prime tre giornate di questa settimana, adesso va meglio! E poi posso dire giovedi e venerdi saranno giornate forti, tuttavia credo che in questo momento tu abbia qualche piccolo problema personale

Paolo Fox oroscopo 14 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): anche se stai iniziando una convivenza o devi rimodernare un appartamento o hai a che fare con operai ed artigiani, ci sono dei problemi. La tensione nervosa resta alta anche se piano piano le cose andranno meglio!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dovresti programmare le giornate di sabato e domenica accanto alla persona che ami di piu’ perche’ questo e’ un cielo che puo’ portare buone emozioni! Spesso ritrovi l’armonia e la voglia di amare proprio quando ti senti bene

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei pronto ad una nuova vita, sei pronto anche a potare i rami secchi, ad iniziare un nuovo progetto! L’unica cosa che un po’ potrebbe infastidirti e’ quella di seguire le orme di qualcuno: se vai a sostituire una persona. In quel caso dovrai dimostrare di essere piu’ bravo, sai che non ti piace essere messo da parte!

Paolo Fox oroscopo 14 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento trionfi! Quelli che non si sentono bene, che non sono contenti, probabilmente sono quelli che si sono un po’ chiusi, che hanno paura delle emozioni. Ricordo che le stelle non impongono nulla ma indicano solo i periodi migliori.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con questa Luna nel tuo spazio zodiacale, in queste 48 ore di giovedi e venerdi vedo una gran voglia di emozionare ed emozionarsi! E chissa’ che non arrivi anche una bella proposta in vista di Ferragosto. Come si dice, ogni lasciata e’ persa!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Si avvicina un fine settimana che potenzialmente puo’ dare grandi risultati! Mi piacciono soprattutto le giornate di sabato e domenica: puo’ essere un Ferragosto diverso dagli altri? Credo proprio di si! Mercurio, Venere e Marte sono favorevoli, e credo che in questo momento ci sia da parte tua una gran voglia di ripartire, una gran voglia di ricominciare a sperare!

Paolo Fox oroscopo 14 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Subito dopo Ferragosto si aprira’ uno spiraglio di chiarezza in amore, l’orizzonte diventera’ piu’ terso, pero’ bisogna evitare guai! Ad esempio, tra lunedi e mercoledi molti si sono arrabbiati. Forse non ti sei arrabbiato con il partner ma se c’e’ una questione riguardante la casa e la famiglia, le provocazioni sono state troppe!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei in piena confusione! Se in questi giorni trovate una persona Acquario che non vi saluta, sappiate che non ce l’ha con voi, se trovate un Acquario che ha la testa tra le nuvole, che polemizza in continuazione, che si sente vittima di un complotto, sappiate che ha la testa un po’ per aria!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Uscire da questa fase di crisi o di forti responsabilita’ sara’ piu’ facile dopo Ferragosto! Credo che molti pensano di aver fatto il passo piu’ lungo della gamba oppure di avere portato avanti un amore, una passione solo per fare dispetto ad un ex. Se poi c’e’ stata una separazione, e’ dalla fine di Luglio che stai cercando di recuperare.

