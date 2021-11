Paolo Fox oroscopo 13 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 novembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti sei svegliato con la voglia di creare, che trasformerà quella di oggi in una giornata speciale. Le tue intenzioni, tuttavia, potrebbero essere sviate da alcune circostanze incontrollabili. Forse il tuo capo ti darà un incarico supplementare, o probabilmente dovrai dedicarti a una mansione non troppo interessante, anziché poterti esprimere in tutta libertà.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vorresti dare l’impressione di avere tutto sotto controllo e di essere pronto a gestire qualsiasi cosa. Non essere troppo arrogante, un’eccessiva fiducia in te stesso potrebbe portare la sua dose di guai. È meglio guardare al futuro con ottimismo, certo, ma restando con i piedi per terra e mantenendo uno spirito critico nei confronti di se stessi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri. Condividi le cose di cui sei a conoscenza, così come i tuoi limiti, ed uscirai a testa alta da questa situazione.

Paolo Fox oroscopo 13 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai l’impressione di tergiversare attorno ai tuoi obiettivi. Una volta ti concentri sui dettagli, la volta dopo non segui che il tuo istinto. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto. Abbi pazienza, presto farai un importantissimo passo avanti, forse non più tardi di domani.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri.

Paolo Fox oroscopo 13 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall’acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un’opzione ancora possibile.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva, e ti imbatterai in un ostacolo che avrebbe potuto essere evitato con un po’ più di prudenza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la tua attitudine verso il lavoro è molto positiva, in particolare verso i compiti difficili, eppure nessuno se ne rende conto. Non che tu nasconda chissà cosa, è solo che per adesso non hai voglia di rivelare agli altri quello che stai facendo.

Paolo Fox oroscopo 13 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti sei svegliato con la voglia di creare, che trasformerà quella di oggi in una giornata speciale. Le tue intenzioni, tuttavia, potrebbero essere sviate da alcune circostanze incontrollabili. Forse il tuo capo ti darà un incarico supplementare, o probabilmente dovrai dedicarti a una mansione non troppo interessante, anziché poterti esprimere in tutta libertà.

