Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2021



Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): redo che questa sia una settimana impegnativa non tanto per i problemi che puoi avere personalmente quanto per quelli che parzialmente ti trascini dall’anno scorso, e che magari anche involontariamente possono creare le persone che sono attorno a te. Ma e’ proprio in questi momenti che si vede la tua forza!

Toro (21 aprile – 20 maggio): non dico che tu sia pensieroso ma comunque ci sono ancora tante questioni da mettere a posto. Sappiamo che Febbraio e’ stato un mese che ha portato molta tensione, ma in questi giorni hai la capacita’ di uscire fuori da un problema; ecco perche’ voglio darti comunque ‘quattro stelle di forza’ per una giornata che soprattutto nel pomeriggio promette bene.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata si parte anche in ‘grande stile’ pero’ c’e’ un fermo, c’e’ un momento di agitazione. E’ dal punto di vista fisico sono 24 ore che non vanno! Potresti sentirti piu’ fiacco e piu’ messo alla prova: e in queste condizioni e’ normale anche sentirsi privati di un po’ di smalto, di serenita’. In amore bisogna essere doppiamente prudenti!

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Soprattutto nel pomeriggio avrai una Luna molto favorevole e questo e’ non solo un indizio di forza ma anche di buona volonta’, proprio quella buona volonta’ che serve per andare incontro ad una situazione importante. Ricordo che Giove sara’ molto attivo a Maggio, e adesso abbiamo una situazione che non e’ piu’ difficile come quella del 2020, ma e’ come se dovessi immaginare una nuova vita.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Poi c’e’ la giornata che va meglio e quella in cui ci sono tanti pensieri. In questo giovedi hai una bella energia pero’ non e’ andata sempre cosi, addirittura ci sono stati momenti in cui ti sei chiesto se non fosse il caso di cambiare tutta la tua vita, di riprogrammarla da zero, al punto che in alcune situazioni di tipo lavorativo c’e’ stato un po’ di sgomento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): poiche’ sei una persona che tiene ai risultati, che mette sempre in prima linea il proprio impegno, credo che tutto sommato tu possa essere abbastanza soddisfatto. Forse l’unica cosa che dovresti evitare e’ quella di affaticarti troppo! Quindi, sara’ meglio cercare di limitare gli impegni per favorire un po’ di relax!

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devo dire che questa si sta rivelando una settimana importante, una settimana in cui i piu’ fortunati possono anche festeggiare un evento, mentre tanti altri hanno comunque le idee chiare! Se ricordi le mie indicazioni di Gennaio, quando dicevo che molti erano spaesati

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Io ho dovuto metterti all’ultimo posto in classifica, e questo ovviamente e’ solo un indizio, dico sempre ‘non credete, verificate’, pero’ sono convinto che tanti hanno vissuto uno stress fisico che fortunatamente da stasera iniziera’ a lasciare spazio ad un po’ piu’ di tranquillita’. L’amore e’ sempre importante, pero’ forse la persona che ami potrebbe aver combinato un piccolo guaio!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E quando non ti senti tranquillo vuol dire che ci sono cose che non vanno bene: ci sono conti che non tornano! E uno dei settori piu’ ‘sbandati’ potrebbe essere quello sentimentale; sia che tu abbia piu’ di una relazione nella mente, sia che tu abbia un rapporto che in questi giorni non va, c’e’ questo stato di nervosismo che andrebbe tenuto sotto controllo.

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I contatti sono interessanti, sono favoriti! Tra l’altro, va detto che queste due giornate godono di ‘cinque stelle di forza’! Quindi, quelli che hanno un progetto non devono fermarsi proprio ora perche’ sarebbe un peccato! Certo la cosa che bisogna fare in questo momento e’ darsi dei riferimenti, tentare una strada, scrivere ad una persona che conta, che puo’ fare qualcosa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questo periodo sei meno ‘fluttuante’ rispetto agli inizi dell’anno pero’ hai un atteggiamento molto piu’ concreto nei confronti delle cose, e questo non solo e’ positivo ma significa che piano piano ti stai scrollando di dosso una sorta di ‘fatalismo’ che sarebbe inutile ‘trattenere’!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa giornata vede l’ingresso della Luna nel tuo spazio e tendenzialmente questa e’ una buona notizia, tanto che giovedi e venerdi mi sento di segnarle come giornate importanti, di recupero, di forza, giornate in cui molti di voi vorranno vedere da che parte sta andando il cuore, l’amore! Questo e’ un cielo di grande energia per quelli che devono e vogliono superare una crisi ma anche fare incontri speciali: non bisogna mollare proprio adesso!

