Paolo Fox oroscopo 13 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Percepirete tutto come una sfida oggi: pensate davvero che sia un bene? La vostra energia è un bene prezioso, non sprecatelo per un nonnulla ma salvaguardatela per le cose che contano.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Paolo Fox oroscopo 13 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non sarete felici della vostra routine quotidiana. Non forzate il problema, basta prendere una pausa. Sarebbe un bene rallentare il ritmo della vita domestica e modificare le vostre priorità, anche se l’assunzione di possibilità attuali è in corso di considerazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Paolo Fox oroscopo 13 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I vostri limiti morali saranno messi alla prova. Saprete come disarmare gli avversari senza rimangiarvi la parola. La mancanza di attenzione indica che è giunto il momento di concentrarvi di più su voi stessi. Iniziate a mostrare segni di esaurimento nervoso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi sarà necessario riesaminare alcune questioni. Farete bene a prendere le distanze, ed è la cosa giusta da fare. Fate troppo per gli altri, concedetevi delle pause. Non sentite i vostri limiti, riposatevi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarebbe una buona idea non fidarvi di alcune persone, quindi siate selettivi. Le stelle vi proteggono dall’essere sopraffatti dalla stanchezza e avete il vento in poppa. Continuate a procedere, ma non fate un passo al momento sbagliato!

Paolo Fox oroscopo 13 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra franchezza non piacerà a tutti. Dovreste invece essere cauti e piuttosto agire. È necessario essere in grado di scaricare la tensione che avete appena accumulato. L’ideale sarebbe di dedicarvi alle vostre capacità artistiche o creative.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili. I vostri piani diventano sempre più evidenti ed è il momento di prendere una decisione relativa a un impegno a lungo termine.

