Paolo Fox oroscopo 13 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 luglio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): il desiderio di mettere a posto alcune questioni è sempre più vivo e credo che la maggioranza di voi sia d’accordo con me. Tutto si sta risvegliando, da quando è arrivato Giove nel segno e quindi da circa due mesi abbondanti c’è stato un rinnovamento, quanto meno la voglia di ripartire. E questo è molto importante, la prima parte della giornata sarà migliore della seconda

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il toro da oggi pomeriggio e per i prossimi giorni avrà voglia di divertirsi. Ultimamente si è liberato di un peso e ha anche cercato anche di fare delle cose diverse rispetto al passato. Ho spiegato che bisogna agire per tempo per ottenere risultati. L’astrologia indica un periodo importante… quello legato al prossimo anno ed evidentemente tu hai già delle cose in ballo per la primavera del prossimo 2023

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vorrei che il segno zodiacale dei gemelli dimenticasse qualche momento di nervosismo vissuto nei giorni scorsi. Perché questa giornata funziona; pomeriggio interessante poi tra giovedì e sabato chissà che non arrivi anche una bella proposta. Penso che l’amore ci sia, quantomeno c’è una grande voglia di innamorarsi.

Paolo Fox oroscopo 13 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I nati sotto il segno del cancro devono superare quella fase di lieve agitazione che riguarda soprattutto il lavoro, perché ritengo che sia questo il nodo cruciale. Evidentemente alcuni cambiamenti e problemi non sono stati affrontati in maniera giusta. Oppure ti trovi a dover iniziare un percorso completamente diverso rispetto al passato, con persone nuove

Leone (23 luglio – 23 agosto): I nato sotto il segno del Leone in questo momento sono molto incoraggiati perché Giove in aspetto buono porta coraggio. Però ciò non deve diventare spavalderia perché è sempre molto giusto farsi avanti e cercare di portare in porto progetti ma, non bisogna sentirsi mai troppo sicuri di se stessi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I nati vergine iniziano questa giornata in maniera un pochino confusa. In realtà non abbiamo più le stelle contrarie pesanti di fine giugno e di inizio luglio, ma c’è ancora qualcosa da mettere in chiaro. I prossimi giorni saranno molto utili se intendi verificare un rapporto o iniziare a programmare le prossime settimane

Paolo Fox oroscopo 13 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per i nati sotto il segno della bilancia è molto importante iniziare una nuova vita. A volte si sceglie di fare una nuova vita, a volte si è costretti ad impostare una nuova esistenza. E tu sei tra coloro che si trovano in questa seconda ipotesi, ovvero hai dovuto a causa di alcuni eventi recenti impostare in maniera molto diversa ituoi progetti futuri.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Caro scorpione la luna favorevole indica un aumento della percezione di benessere o comunque la sensazione che sta per arrivare qualcosa di importante. Quante volte ho spiegato che il tuo è il segno di coloro che hanno una sensibilità speciale, riescono a capire le cose anche prima che capitino

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il Sagittario può puntare sulla giornata di venerdì se deve spiegare qualcosa di giusto o importante o deve prendere un accordo. Questa è una giornata che nasce in maniera piuttosto stimolante, certo che piano piano stai recuperando terreno e anche progetti programmi che erano partiti male saranno recuperabili

Paolo Fox oroscopo 13 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il capricorno in questo momento sa quello che deve fare e avrà le idee ancora più chiare nel pomeriggio, quando la luna toccherà il segno. Le prossime sono giornate di forza, ricordo che dal punto di vista economico sole e Mercurio in opposizione portano a fare dei tagli. E molto probabilmente alcuni capricorno hanno già cambiato lavoro, gruppo,ruolo oppure se si trovano a ripartire da zero

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’acquario ha una bella dose di creatività e spesso è proprio la creatività il punto di forza di un segno zodiacale che non è mai soddisfatto del tutto. Questo perché cerca sempre qualcosa di bello da fare e di nuovo. Gli acquario sposati o conviventi vorrebbero viaggiare, fare qualcosa di divertente oppure cercano di uscire dalla mattina alla sera per non ripetere in casa sempre le stesse cose

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per i nati sotto il segno dei pesci questa giornata funziona nella seconda metà, la mattinata è invece velata da qualche piccola incomprensione o magari si sente che ci sono delle cose che non funzionano. In realtà questa Venere contraria non porta per forza un problema in amore ma una sorta di agitazione e di astio

