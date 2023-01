Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non devi perdere tempo su questioni che non valgono. In questi giorni devo dare una valutazione un po’ bassa al segno non perché non ci sia la volontà di azione o la forza per andare avanti ma perché a volte ti intestardisci su situazioni inutili. Penso, ad esempio, a quelli che hanno un rapporto che non vale e che insistono per farlo andare bene. A quelli che magari si innamorano di una persona che non li guarda.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Mercurio in aspetto buono è un elemento di forza, peccato ci sia qualche problema di lavoro o di soldi. Sono ostacoli che, però, hanno a che fare con l’anno scorso. Molti hanno ereditato dal 2022 qualche ansia per il lavoro oppure qualcuno ha subito un danno alle proprietà.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata le stelle sono con te ma devi sempre recuperare un po’ di energia fisica, soprattutto se ci sono stati piccoli contrasti. Direi di puntare le tue risorse migliori sul fine settimana. L’amore che nasce in questo periodo o che rinasce è importante! Avere Venere in trigono significa anche vivere con più intensità ogni tipo di rapporto, anche di tipo amicale.

Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È un oroscopo importante per saldare le unioni, in particolare se nel passato ci sono stati problemi di casa o famiglia. Anche in un matrimonio felice ogni tanto si solleva qualche dubbio ma questo è normale. Il tuo è un carattere lunatico e se ti sei pentito di aver cambiato qualcosa l’anno scorso o sei stato costretto a cambiare qualcosa entro maggio ti sarà data una nuova opportunità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo momento vorresti cambiare tutto! Forse devi ancora scontrarti con qualche persona legata al passato, con qualche problema. Chi ha avuto una separazione, per esempio, non riesce ad accordarsi. Altri in questi giorni sono semplicemente preoccupati per il lavoro. Questa è la classica giornata in cui puoi mettere in discussione tutto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Presto avremo anche un bellissimo Giove a favore, ecco perché entro maggio molti progetti saranno rafforzati. In questi giorni qualcuno può partire con un nuovo progetto o sperimentazioni di lavoro. Se ci sai fare potrai portare queste iniziative a un grande successo, comunque in qualche modo a una riscossa entro pochi mesi. In amore, però, non è tutto chiaro.

Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se, come credo, a dicembre ci sono stati tagli in ogni settore, dal lavoro all’amore, devi fare il punto della situazione. Evidentemente alcune persone che fino a qualche tempo fa erano vicine o comunque sembravano amiche ora non lo sono più. Tagli necessari per cercare di riportare in auge i tuoi sentimenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Queste sono delle settimane particolari, è come se tu ti proponessi di fare tante cose ma qualcuno ti bloccasse. Per esempio nei confronti dei parenti, delle persone che stanno attorno ci sono spesso delle dispute. Qualcuno è stato male, ha avuto bisogno di te, in qualche modo ha rallentato anche i tuoi progressi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Solitamente tu non sei il tipo che si fa pregare per fare le cose e hai un’energia eccezionale, però da qualche tempo sei veramente stanco. Attorno a te ci sono delle persone che sanno solo dire no e questa è una cosa che infastidisce tantissimo. Sei una persona propositiva e positiva, è come se avessi attorno un coro di persone che mettono sempre in discussione quello che fai. Le cose non le mandi a dire!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Con il Sole nel segno è probabile che tu da qui a pochissime settimane riesca a mettere in chiaro una questione di lavoro. Per esempio, se di recente un cambiamento di lavoro o di mansioni non ti è andato a genio adesso puoi trovare un equilibrio. Ovvio che non si può ottenere tutto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Potresti avere una bellissima idea, essere supportato da tante persone che ti vogliono bene ma bisogna fare i conti con la realtà! Non escludo che qualcuno sia ancora in pensiero per una questione di casa o soldi. Per esempio, è già successo l’anno scorso che chi ha un’attività abbia avuto rallentamenti. Non ti arrabbiare se qualcosa oggi non va per il verso giusto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le coppie che hanno avuto una crisi devono cercare di risolverla. Possono nascere problematiche anche perché uno dei due ha cambiato o cambierà lavoro o c’è una lontananza. Se una storia ha fatto il suo tempo potresti dire basta.

