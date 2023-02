Paolo Fox oroscopo 13 febbraio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ancora una giornata strana, avrai meno forza e capacità di reazione. Nulla di grave, anzi, dal punto di vista lavorativo Giove continua a confermare il tuo andamento positivo. Tuttavia oggi cerca di ridurre al minimo gli impegni e se le cose non vanno come ti aspetti, soprattutto nella professione o con i colleghi, non prendertela in modo eccessivo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Può arrivare un bel successo in questi giorni, in particolare a coloro che lavorano a contatto con il pubblico, artisti, persone che hanno bisogno di consensi. Ricordo che le persone che hanno un’attività indipendente potranno sviluppare nuove idee.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi sei meno agitato, incerto, dunque in famiglia, con persone amiche puoi ritrovare una discreta tranquillità. Devo però ancora una volta ricordarti che fino al 20 di questo mese dovrai essere prudente in amore. Non dare spazio alle persone che offrono solamente promesse, ora hai bisogno di certezze sia in amore che sul lavoro.

Paolo Fox oroscopo 13 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’amore può dare qualche fastidio, attenzione alle stupide incomprensioni ma solo per qualche ora. In realtà questo sabato porta qualche tensione di troppo, mentre la giornata di domenica sarà migliore. Se cerchi l’anima gemella dopo una separazione, è il momento giusto per trovarla. Se hai invece una bella storia bene recuperare l’intimità perduta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una buona giornata, un utile periodo per cercare di ricostruire un nuovo equilibrio nella tua vita affettiva. Infatti ricordiamo sempre che soprattutto gennaio ha creato molti problemi. Se ancora l’amore ti crea difficoltà forse è per la tua voglia di cambiare, perché non ti senti compreso fino in fondo dal partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Chiudi la settimana con un buon successo personale. Anche il tuo cuore è più sensibile e non escludo la possibilità che tu possa essere raggiunto da una bella telefonata. L’ottima energia fisica ti aiuta ad affrontare le sfide più impegnative.

Paolo Fox oroscopo 13 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Qualche preoccupazione legata al lavoro. In qualche modo ti senti piuttosto teso e nervoso. Forse perché ti sei impegnato per fare delle cose che comunque sono state criticate, anche se ai giorni nostri più polemiche ci sono più pare si abbia successo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non mancheranno le occasioni giuste da sfruttare a tuo vantaggio. Inoltre, in questo fine settimana la Luna sarà nel tuo segno zodiacale, quindi la giornata di domani, domenica, sarà interessante anche per gli incontri. La tua dolcezza e sensibilità avranno la meglio anche sul più scontroso dei partner.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Qualche soldo che se ne va, qualche problema da affrontare, diciamo che gli ultimi giorni non sono stati eccezionali. L’amore è già più favorito e risulterà esserlo maggiormente dal 20 di questo mese. Ecco perché ti invito a eliminare tutte le polemiche in particolare se hai a che fare con persone nate sotto il segno dell’Ariete, del Cancro e del Capricorno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Un’altalena di emozioni continua in qualche modo a determinare la tua vita, non escludo una bella vittoria, le sfide saranno vinte e questo è solo un periodo iniziale perché il meglio, per coloro che si danno da fare, arriverà da maggio. È possibile che dopo un inizio di settimana agitato finalmente arrivi una buona soluzione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti senti più forte oggi, ma domani ci sarà un piccolo calo anche fisico. Devi portare avanti nuovi progetti, anche rimodulando lavori e iniziative che stai portando avanti da tempo, fare dei colloqui importanti può essere utile in questo momento. Infatti, le giornate della prossima settimana saranno più interessanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti senti più forte anche perché adesso noti risultati rispetto a quello che fai, o comunque le tue iniziative sono più stabili. Stai anche cercando un’avventura da brivido, se il cuore è solo qualcosa di più, in caso di separazione non bisogna trascurare un’amicizia che diventa importante, interessanti i rapporti con il Capricorno e con il segno del Toro.

