Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Soprattutto nel pomeriggio l’ariete trova una bella capacità di comunicare. La voglia di parlare e soprattutto di mettersi in gioco ci sono ma posso dire che c’è anche qualche dubbio per i soldi o alcuni progetti. Ma questo è il retaggio dell’anno scorso… ora si cambia. Idee che potresti avere esposto non sono state ancora capite o chiarite, la giornata di oggi funziona. Se hai chiuso un percorso di lavoro vuol dire che era arrivato al limite ma ci sarà una opportunità ancora migliore

Toro (21 aprile – 20 maggio): Toro, dopo due giorni un po’ pesanti, forse solo pieni di cose da fare, questa è una giornata che apre nuovi orizzonti. Abbiamo Marte che stuzzica l’orgoglio, in questi giorni hai una grande voglia di farti sentire, di innovare, di parlare e forse di parlare a modo tuo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ai gemelli ogni tanto capita di vivere delle giornate un po’ pensierose e la seconda parte di questa giornata potrebbe essere giù di corda. Magari semplicemente perché dovete mettere a posto alcune questioni, perché dovrete risolvere un piccolo problema personale, nulla che possa creare grandi disagi.

Paolo Fox oroscopo 12 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per il segno del cancro la prima parte della giornata è interessante, c’è un progetto di scissione, cambiamento, allontanamento dallo stile di vita che già dall’autunno dell’anno scorso non è più lo stesso. È chiaro che ognuno ha i suoi tempi di realizzazione, di trasformazione. Ma da diversi mesi il segno del cancro sta seguendo un nuovo progetto di lavoro oppure ha dovuto gestire certe situazioni in maniera diversa dal passato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per i Leone la seconda parte di questa giornata è migliore, più della prima. Certo che in questi giorni forse perché siete molto visibili o perché di recente avete avuto anche un buon successo, di oppositori ne avete collezionati tanti. Ricordo che il leone più competitori attorno ha e più raddoppia le proprie capacità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Per il segno della vergine seconda parte di questa giornata un pochino nervosa. Ed è molto importante cercare di risolvere un piccolo problema che riguarda anche la vita di tutti i giorni. Nonostante voi cerchiate di dare la vostra confidenza solo a persone che ritenete valide, per forza di cose, per motivi di lavoro o altro siete costretti a frequentare anche che non mi piace molto. Visto che non siete fatti per assecondare tutti concedetevi, ogni tanto un po’ di relax…

Paolo Fox oroscopo 12 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vorrei ricordare alla bilancia non solo che l’amore è importante ma che ultimamente sono cambiate alcune questioni familiari e personali. Forse anche tu di recente, preso da tante responsabilità, sei stato meno attendibile. Oppure stai cercando di vivere alla giornata proprio per non farti coinvolgere da pensieri eccessivi

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Lo scorpione continua questo progresso verso il futuro che sarà alimentato da buone stelle, con un autunno che permette di programmare qualcosa di più. Mercurio resta in buon aspetto, adesso vorresti farti venire in mente una bella idea. Questo è un cielo che porta una bella energia, delle belle emozioni e credo che tu abbia bisogno anche di stare un pochino per conto tuo, per capire questa accadendo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sagittario fine settimana importante, in crescendo serata anche molto intrigante. Se c’è una persona con cui vuoi cercare di ritrovare un buon raccordo e accordo, non lasciare il certo per l’incerto. Non è così importante adesso vivere nuovi amori, anzi c’è chi ha addirittura vissuto un periodo conflittuale e ora vuole solo un po’ di tranquillità.

Paolo Fox oroscopo 12 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno più forte del previsto, certamente più energico rispetto alle giornate di mercoledì e giovedì che sono state pesanti, che hanno creato molte complicazioni. Vorrei che tu tenessi un po’ sotto controllo le finanze, in questi giorni accettassi anche di ripartire da zero. A volte nella tua vita è capitato, soprattutto se hai più di 40 anni, di sentirti arrivato sul lavoro e poi invece di dover ricominciare in qualche modo da capo. T

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Cari acquario, la prima parte di questa giornata non porta grandi novità rispetto a venerdì o sabato, soprattutto al mattino. Quindi porta una certa stanchezza, mentre da stasera andrà sicuramente meglio. Non bisogna sottovalutare l’amore, che sia un amore nuovo, che sia un amore intrigante, trasgressivo non importa… viaggi, cambiamenti. L’acquario ha voglia di cambiare tutto, potrebbe persino pensare di cambiare casa, oppure ristrutturarla.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa giornata parte bene per il segno dei pesci ma nel pomeriggio torna qualche ombra, quindi nei legami sentimentali. In cui soprattutto alla fine di giugno c’è stato un momento di stop, bisogna essere prudenti, bisogna evitare di sollevare polverone. Lo dico perché stasera potresti sentirti molto nervoso, addirittura ci sarà qualcuno che tra stasera e domani si sentirà più scontroso, vorrà mettere alla prova la pazienza del partner.

