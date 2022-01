Paolo Fox oroscopo 12 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 12 gennaio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro perfezionismo frena l’azione oggi. Mettete le vostre aspettative in prospettiva e siate più tollerante nei vostri confronti. I muscoli tesi indicano che avete esagerato ultimamente, rallentate!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro spirito vivace sarà molto evidente in tutti i settori come sfondo di tutto ciò che fate. È necessario esaminare la vostra routine quotidiana per trovare un equilibrio migliore e più stabilità nella vostra salute e stile di vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Scoprirete le verità di chi vi circonda, che non sono sempre facili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie. La vostra forma fisica è in crescita, tutto quello che dovete fare è prevedere le conseguenze di eccessi e assicurarvi di spendere la vostra energia in buona misura.

Paolo Fox oroscopo 12 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete realistici nel sviluppare i vostri progetti futuri. Pur essendo in buona forma per lanciarvi nel gioco sociale potreste prendere ancora una pausa e un po’ d’aria fresca.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Nuove possibilità vi mandano in estasi, sembra come se il destino vi desse una mano nelle vostre speranze e aspettative. Sarebbe un bene disfarsi di alcune abitudini che vi pesano… e che vi fanno sentire in colpa!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete direttamente colpiti da un evento ufficiale. State costruendo le vostre speranze, avete fatto bene ad aspettare pazientemente. Il morale sta migliorando e vi state rimettendo da tutte le preoccupazioni. Relax.

Paolo Fox oroscopo 12 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La necessità di un’azione vi spinge a prendere decisioni affrettate. Fate scelte in modo oggettivo. Dovreste andare al verde per un paio di giorni, in quanto soffrite di tensione nervosa. Organizzate il vostro tempo a vostro vantaggio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Va bene avere buone idee ma bisogna metterle in pratica! Ciò vi porterà a grandi soddisfazioni. Siete nervosi e la vostra vulnerabilità emotiva vi porterà al limite. Avete bisogno di una vera e propria pausa.

Paolo Fox oroscopo 12 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete orgogliosi di come uscirete da una brutta situazione senza alcun aiuto. Insistendo sulla finalizzazione di incarichi minori rischiate di usurarvi. Non esagerate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È tempo di pensare di più su a voi e a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche. La moderazione è consigliabile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Alcuni consigli esterni vi rassicureranno su convinzioni che avete. Non vi resta che agire di conseguenza. Siete in buona forma, continuate lo sforzo che state facendo con il cibo e tutto andrà meglio.

PAOLO FOX OROSCOPO 11 GENNAIO 2022