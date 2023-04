Paolo Fox oroscopo 12 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Spesso i genitori nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, agli occhi dei figli, sembrano fin troppo determinati e a volte anche poco comprensivi. In realtà non è così, l’Ariete ha le proprie convinzioni e può sembrare imperativo nelle sue osservazioni, ma ha un cuore grande. Possibile in questi giorni vivere meglio un sentimento, bene trascorrere del tempo lontano dalle preoccupazioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non si può nascondere il fatto, però, che molti impegni restino faticosi, l’importante è avere successo, e con Giove che sta per arrivare nel tuo segno zodiacale, se hai buona capacità di azione e preparazione sarà difficile sbagliare. Comunque, una possibilità ti è stata data. C’è chi ha già fatto un passo importante che riguarda la famiglia, la casa o un matrimonio e c’è chi lo farà a breve.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il periodo di maggiore serenità e tranquillità arriverà da maggio, presto avremo Venere nel segno e quindi non escludo incontri o piacevolezze. Ora, però bisognerebbe farsi scivolare le cose addosso e non sempre questo sarà facile. Attenzione perché un problema riguardante una persona cara o qualche altra difficoltà familiare potrebbero rendere i prossimi giorni pensierosi.

Paolo Fox oroscopo 12 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi la Luna è favorevole e quindi gli incontri con gli altri sono positivi. È probabile che tu abbia già ricevuto una conferma verbale ma non scritta per una questione personale o di lavoro a cui tieni. Si apriranno nuovi spazi già dal 20 di questo mese e ancora meglio dalla seconda metà di maggio, come ho spiegato più volte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La tua lotta per affermarti è sempre viva e tenace, è chiaro che c’è una grande differenza tra chi lavora per un’azienda e chi in proprio. I lavoratori dipendenti in questo periodo sono in attesa di una risposta che potrebbe arrivare entro metà primavera. Non che la seconda parte dell’anno sia difficile, ma se ci sono delle situazioni da impostare bisognerebbe muoversi adesso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Chi deve passare dei giorni in famiglia ovviamente cerca tranquillità, ma l’eccessiva stabilità per un segno zodiacale che ha bisogno di pensare e agire, muoversi di continuo, comporta un rischio, quello di annoiarsi enormemente. Quindi consiglio di programmare i prossimi tre giorni in maniera divertente e non troppo apatica.

Paolo Fox oroscopo 12 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bene cercare di eliminare stress, non è facile eliminare tensioni che riguardano la famiglia perché sono tante, anche certe preoccupazioni per i soldi. Qui penso anche alle coppie che si sono separate o a chi ha vissuto una crisi importante dal punto di vista lavorativo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Meglio evitare i pensieri critici, perché le relazioni talvolta si esasperano e si rischia di vedere la realtà diversa da quella che è davvero. Ciò capita in particolare quando ci si aspetta troppo da una persona, oppure si elaborano in maniera eccessiva emozioni e turbamenti che andrebbero affidati all’istinto più che al ragionamento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): questa giornata è preludio di una situazione valida, che non deve essere sprecata, e spero veramente che ci sia la voglia di ribadire un sentimento, di confermare un’unione. Qui mi riferisco in particolare a chi ha dovuto per anni tacere una relazione per evitare una crisi o ha rimandato un incontro solo per paura di sbagliare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È molto importante adesso non tralasciare nulla, perché ogni dettaglio risulta essere importante per definire meglio quella crescita che sarà una costante nella seconda parte dell’anno. Un miglioramento esponenziale si intravede all’orizzonte. E’ chiaro che bisogna capire da dove si parte, dalla propria età, dalle singole esperienze, ma chi ha maturato un bagaglio di saggezza notevole non potrà che estendere la propria capacità di azione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): questo momento resta incerto per i sentimenti, poi ognuno vive la propria esistenza come vuole, a prescindere dall’oroscopo, questo è ovvio. Così ci saranno nati sotto il segno dell’Acquario che ora scopriranno di provare un affetto che non avrebbero mai pensato di vivere. E altri invece che non riusciranno a decifrare nelle pieghe di un rapporto le sensazioni migliori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi sei ancora supportato da buone stelle, ma non vorrei che tra domenica e lunedì tornino preoccupazioni. Quindi la prima cosa che devo chiederti è quella di farti scivolare le cose addosso e di non prendere tutto di petto, in particolare se in amore pensi che una persona non sia stata sincera, vai avanti e non pensarci. A volte sei fin troppo sensibile.

