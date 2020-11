Paolo Fox oroscopo 11 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 novembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete una buona capacità relazionale oggi – è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I vostri talenti da mediator vi serviranno anche per far cessare la creazione di conflitti intorno a voi. Il vostro comportamento eccessivo vi spinge al dispendio di energia, calmatevi… Oppure prendete tempo per recuperare successivamente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non esitate a dare il vostro parere, il vostro realismo non vi mancherà. State sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno di esercizio e di riposo, ma non cercate di combinarli.

Paolo Fox oroscopo 11 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una Luna benevola facilita le conversazioni intime. È il momento di sviluppare il vostro rapporto con cura. Una sensazione di stanchezza limita le vostre attività e la risposta si trova a tavola. Una carenza di vitamina ne è un’altra causa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le vostre reazioni saranno istintivamente costruttive, non perdere quindi tempo in inutili esitazioni. Badate al vostro fegato e non mangiate troppo. È necessario rivedere la vostra alimentazione e ridurre i dolci.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Uscirete indenni dai conflitti in corso intorno a voi e siete proprio voi ad appianare questi conflitti. Ben fatto! Il contatto umano sarà il miglior modo per rilassare la vostra mente.

Paolo Fox oroscopo 11 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete completamente presi da pensieri e sogni ad occhi aperti, e sarete totalmente ispirati a realizzarli. Avete fatto troppo, la stanchezza può giocare brutti scherzi. Prendete tempo per un po’ di pace e tranquillità per ricaricare le batterie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non confidatevi con tutti. Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Le conversazioni con gli altri vi permetteranno di tornare delicatamente con i piedi per terra.

Paolo Fox oroscopo 11 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più socievoli e aperti alle idee altrui e prendere la vita con più ottimismo. Non mettete il naso negli affari degli altri però. Prendete una pausa per ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace, sarà un bene per la mente e il corpo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete distratti e non proprio motivati ad agire. Il vostro senso pratico è in calo. La vostra forma celebrale è al massimo! Sarebbe bene dedicarvi a un passatempo che non implichi l’uso dei muscoli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Gli sforzi che avete compiuto ieri vi rendono di buon umore, siete contenti di voi stessi. Vi farebbe bene rallentare il ritmo delle attività domestiche. Cambiate le vostre priorità, sfruttate al meglio le opportunità attualmente disponibili.

