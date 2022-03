Paolo Fox oroscopo 11 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 marzo 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ariete in netto recupero, quantomeno a livello di buone idee, di disponibilità nei confronti degli altri, ora qualcuno potrà obiettare. Ma la situazione lavoro è sempre piuttosto impegnativa! E’ vero, forse non hai risolto tutto ma gli stimoli a fare non mancano, devo dire che quasi sempre ti agiti nei fine settimana!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Presupposti sbagliati? Il Toro in amore non deve dare tutto per scontato, per fortuna la sicurezza non viene a mancare. Però come avevo già spiegato in altre occasioni, tutti i rapporti che si sono retti a malapena. O comunque hanno avuto gravi problemi negli ultimi mesi dovranno in qualche modo fare i conti con un periodo di sì o no definitivi, il mese di marzo infatti non accetta situazioni ambigue

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Gemelli, questa giornata porta una bella voglia di rimettersi in gioco e continuo a pensare che tu abbia una grande voglia di riscatto. Paradossalmente se fino a qualche tempo fa il lavoro era al centro dei tuoi interessi adesso potrebbe tornare ad essere l’amore più importante di tutto, Venere attiva indica incontri.

Paolo Fox oroscopo 11 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Molto importante adesso che il segno del cancro metta una pietra sopra al passato. Lo so che è molto difficile per un segno di acqua, i segni di acqua infatti si nutrono di ricordi. Ma se i ricordi fanno male bisogna andare oltre !

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il segno del Leone è molto stanco, non solo stanco di ripetere sempre le solite cose ma anche di doversi costantemente affrontare prove. Sei una persona che difficilmente non accetta una sfida!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vergine sa benissimo quello che deve fare nella vita, il problema sono i nemici , gli altri o sono le persone in questo momento cercano di ostacolarti. E’ importante avere la fiducia di una persona che conta, è importante sapere che i tuoi progetti non saranno sminuiti

Paolo Fox oroscopo 11 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La bilancia vive tre giornate di recupero considerando anche il fatto che attorno a giovedì potrebbe esserci una bella novità. E’ chiaro che bisogna capire da dove si parte, ci sono nati bilancia che negli ultimi mesi hanno dovuto lasciare alcune certezze

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Lo scorpione questa settimana è pensieroso. Ieri spiegavo che addirittura ci sono nati sotto questo segno zodiacale che non stanno bene o che hanno avuto qualche problema. Adesso tra sabato e domenica le stelle promettono qualcosa di più, ma bisogna in qualche modo anche cercare di evitare conflitti diretti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vorrei che il Sagittario tra martedì e giovedì parlasse solo a ragion veduta, sai che quando ti scappa la pazienza diventi irruento. Oggi ancora sei protetto ma domani un momento di forte agitazione può capitare, e non escludo che addirittura da questa sera ci sia qualche piccolo problema

Paolo Fox oroscopo 11 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il capricorno ha una situazione astrologica strana e ricordo quello che ho spiegato agli inizi dell’anno e cioè che entro maggio devi dare delle risposte di lavoro. O tracciare un percorso che ultimamente è cambiato, da fine aprile agli inizi di maggio sarà importante impostare un nuovo progetto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Per l’acquario queste sono giornate abbastanza febbrili, perché bisogna programmare qualcosa di buono per il futuro, un hobby può diventare qualcosa di più. C’è anche chi si prenderà una piccola o grande soddisfazione, i pochi acquario che sono riusciti a risparmiare qualcosa potrebbero pensare di spendere per togliersi una soddisfazione

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il segno dei pesci continua ad essere beniamino di queste stelle, nonostante non si possono escludere momenti di calo, questo è un mese che può essere molto importante, giornate utili. Ma no ai ricordi che fanno male, lo sai come la penso, da oggi pomeriggio fino a giovedì probabile che torni qualche piccola tensione

PAOLO FOX OROSCOPO 10 MARZO 2022