Paolo Fox oroscopo 11 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 gennaio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra sensibilità tende a mettervi troppo sulla difensiva, cercate di ottenere le cose nella giusta prospettiva… Siete troppo spensierati e avete bisogno di rallentare. Cercate di fare troppe cose alla volta, la calma e la fuga sono quello che vi serve.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I vostri pensieri vi portano alla distrazione vostro malgrado. Non intraprendete compiti difficili. La vostra resistenza sta migliorando, sarebbe una buona idea proseguire in questa direzione e migliorare salute e stile di vita.

Paolo Fox oroscopo 11 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e avrete la risposta pronta. Siate tolleranti, più che altro, perché non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al fegato e a non mangiare troppo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): A dispetto della vostra assoluta necessità di agire, il vostro corpo ha disperatamente bisogno di riposo. Sarebbe una buona idea prenderlo in considerazione, per poter ricominciare da capo.

Paolo Fox oroscopo 11 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Un fantasma del passato riappare sotto forma di un incontro, di un’email o di una telefonata. Avete le vostre emozioni sotto controllo e vi farà sentire in una migliore forma, soprattutto psicologicamente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro umore eccellente stimola chi vi circonda. È il momento di concentrarvi sui vostri cari. Sarebbe opportuno passare un po’ di tempo senza pensieri. Siete cerebralmente sovraccarichi.

Paolo Fox oroscopo 11 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le turbolenze intorno a voi vi lasceranno senza spazio per l’espressione ma dovrete mantenere la calma. Il vostro cervello ha bisogno di un periodo di riposo – niente di cui preoccuparsi, basterà evitare l’agitazione per tornare in forma.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

