Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Settimana importante, oggi la Luna è in buon aspetto e la maggioranza dei nati Ariete ha una missione da compiere, vuole davvero liberarsi di un peso, grazie a queste stelle sarà possibile. Più ci avviciniamo alla parte centrale di maggio e meglio sarà, poi febbraio in generale conserva un’attenzione particolare per i nati sotto il segno dell’Ariete perché Venere arriverà nel segno dal 20. Quindi mi viene da pensare che tutto quello che si fa ora sarà importante per il futuro

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa settimana voglio premiarvi perché arriverà una buona notizia, ci saranno delle belle situazioni da vivere e anche da approfondire. In realtà il segno del Toro sta aspettando il meglio quando Giove, da maggio, entrerà nel segno, ma questo Giove non funzionerà del tutto se fin da adesso non si inizierà a fare piazza pulita di situazioni che non vale più la pena di vivere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sapete come la penso, questo è un periodo di trasformazione e novità, non sempre facili da gestire. Un cambiamento che arriva per colpa di un Saturno che da marzo sarà dissonante. Quindi si può anche ottenere una certa visibilità ma bisogna capire che cosa è accaduto negli ultimi mesi e da che parte andare, che strada percorrere in futuro.

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non tornerà il dicembre delle tensioni, la fine dell’anno scorso è stata pesante per molti nati sotto questo segno zodiacale. Ora bisogna ancora fare i conti con Giove che è dissonante e alla fine del mese anche con Venere, questo quindi è un momento in cui la tenuta di alcuni rapporti andrà verificata attentamente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È una settimana in cui bisognerebbe evitare tensioni e conflitti soprattutto in alcune giornate particolari, ho spiegato che di recente molti nati sotto questo segno zodiacale hanno dovuto affrontare delle vere proprie discussioni dal punto di vista lavorativo. Non tutti se ne sono andati sbattendo la porta, però in qualche caso ci sono state delle profonde divergenze che ora bisognerebbe sanare in particolare con Acquario o Toro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa è una settimana importante, però devo fare un netto distinguo tra situazioni d’amore e situazioni di lavoro, perché per il lavoro abbiamo un cielo davvero interessante e una situazione astrologica di rilievo. Così tutto quello che hai programmato negli ultimi mesi andrà a buon fine, con qualche polemica. In amore invece un momento di lontananza si registrerà questa settimana

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Abbiamo visto il 2022 chiudersi in maniera un po’ faticosa, lo spettro che tornino alcune tensioni o problematiche che si sono già evidenziate l’anno scorso è altissimo. Ed ecco perché vedo che molti nati del segno sono ancora un po’ perplessi. In realtà questa è una settimana abbastanza tranquilla, e non certo in grado di sollevare problemi

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana deve vivere di amore e di fantasia, bene lasciare spazio a questa Venere positiva che vuole dare delle piccole o grandi soddisfazioni. Se da poco hai cambiato gruppo o ruolo forse non ti trovi del tutto a tuo agio, se hai continuato un lavoro che è iniziato negli ultimi due anni sappi che entro tarda primavera bisognerà fare una scelta e cioè chiedersi se continuare oppure no.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Quello che manca in questo cielo è lo stimolo giusto, ricordo che c’è sempre una bella protezione da parte di queste stelle, resta Giove favorevole. Però ci sono settimane in cui sembra che tu non ti senta al meglio, o che tu debba lavorare per forza a progetti che sono diventati ripetitivi, o digerire qualche rospo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti fanno arrabbiare le illazioni, le chiacchiere, i pettegolezzi anche perché tu sei una persona di poche parole, cerchi sempre di sintetizzare. Non è una settimana facile da questo punto di vista, perché a volte ti arrabbierai tanto da voler affrontare in maniera diretta i tuoi oppositori. Chiarire con solerzia ma anche con determinazione tutto quello che pensi è utile, dovresti, però, evitare incidenti diplomatici e soprattutto che qualcosa ti sfugga di mano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È una settimana che regala qualche emozione in più ma oggi ancora abbiamo una luna storta. Ma se guardo i prossimi giorni posso dire che sei davvero tra i più forti e questo vale anche per l’amore. Spero che una storia sia nata e sopravvissuta al 2022 e che gennaio abbia portato delle buone emozioni che hanno prevalso sulle ansie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Venere è nel segno ma ancora non abbiamo il grande passaggio che condizionerà dal punto di vista astrologico il tuo futuro in positivo e per molti mesi, mi riferisco al transito che da marzo Saturno effettuerà entrando nel segno. E’ come se dovessi entro pochi mesi rivedere tutta la tua vita.

