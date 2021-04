Paolo Fox oroscopo 11 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 aprile 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Potrei pensare che qualcuno abbia un appuntamento importante, debba fare qualcosa di decisivo. Insomma, in questo fine settimana inizia una sorta di ‘riabilitazione’ per il tuo segno che riguarda anche il futuro. Quindi, ci sono tante cose in ballo, ci sono tante cose in vista. In queste giornate puoi’ mettere a segno un bel centro oppure sono arrivati i famosi ‘nodi al pettine

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai per vivere un fine settimana interessante, poi dal giorno 14 ci saranno anche scelte da fare molto ‘giuste’, molto interessanti che riguardano anche il lavoro. La prima cosa che bisogna fare in questi giorni e’ cercare di ritrovare un po’ di stabilita’, sia livello emotivo che familiare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potresti essere un po’ frastornato, in parte per colpa di questa Luna dissonante che 24 ore fa potrebbe avere creato un certo smarrimento. In realta’ avere pianeti come Venere, Mercurio, Sole, Giove e Saturno favorevoli indica una grande creativita’,.

Paolo Fox oroscopo 11 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa giornata e’ molto interessante, meriti ‘cinque stelle’ di forza, ma sabato e domenica potrebbero tornare piccoli turbamenti. In questo periodo molti di voi non hanno una visione negativa del lavoro, ma neanche cosi rosea!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questa settimana ti ho voluto mettere al ‘primo posto in classifica’ perche’ sono convinto che tu abbia una gran voglia di rimetterti in gioco gran voglia di rivalerti rispetto a qualche mese, in cui sei passato in ‘secondo piano’, non per colpa tua ma perche’ ci sono stati fastidi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Devi tenerti lontano da un po’ di inquietudine. E’ probabile che 24 ore fa ci siano state piccole tensioni, forse non ti fidi di nessuno; pero’ attenzione a non chiuderti in te stesso perche’ questa potrebbe essere una strategia perdente, anche perche’ alla fine abbiamo tutti bisogno di confrontarci con gli altri!

Paolo Fox oroscopo 11 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non devi perdere di vista i tuoi grandi obiettivi! Un po’ come stanno facendo i segni Cancro e Capricorno, stai valutando nuove situazioni. Questo non e’ un periodo in cui ci sono grandi certezze, ma per fortuna i grandi dubbi dell’anno scorso sembrano superati, quindi ripeto ancora che dopo una fase di fermo si puo’ ripartire

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Puoi convincere tutti in questo venerdi che merita ‘quattro stelle su cinque’ di forza! Tutto sommato posso dire che e’ una giornata da sfruttare, poi se dovessi dare un giudizio globale sulla situazione per questo segno, allora dovrei soffermarmi un attimo sulle grandi indecisioni

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ora sei piu’ forte ma devi cercare sempre di evitare di strafare, perche’ quando vuoi fare troppo o fai le cose un po’ troppo di corsa, spesso ti metti nei guai! Dunque, e’ una giornata un po’ ‘annoiata’, forse anche non troppo chiara in amore, ma c’e’ una rivalsa perche’ sabato e domenica saranno giornate migliori.

Paolo Fox oroscopo 11 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sono lieto di dire a tutti voi che dal giorno 14, quindi dalla prossima settimana, si respira un po’ di piu’! Questa non e’ stata una settimana particolarmente intensa e devo addirittura aggiungere che tutti quelli che hanno una storia d’amore complicata, che hanno vissuto difficolta’, dovrebbero stare un po’ attenti tra sabato e domenica.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questo periodo puoi sviluppare una grande idea! Ricordate quando agli inizi dell’anno dicevo che avresti dovuto fare una scelta tra restare ‘compresso’ o esplodere? Ecco io credo che, sia pur con le buone maniere e con un atteggiamento sempre pacato, sia giusto esporre le proprie emozioni!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Come ho gia’ spiegato di recente, vivi giornate in cui sembra tutto risolto ed altre in cui tutto sembra ancora molto faticoso! Per fortuna entriamo in un fine settimana migliore e ci avviciniamo ad una seconda parte di Aprile che porta coraggio!

