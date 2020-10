Paolo Fox oroscopo 10 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 ottobre 2020



Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In queste 48 ore devi fare attenzione alle spese. Molti di voi ora sono sottoposti a un po’ di stress da questo punto di vista, e lo stress potrebbe alimentare anche qualche disagio a livello sentimentale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei una persona molto determinata, capace di razionalizzare e programmare le situazioni. Non e’ detto che nella vita di tutti i giorni tu sia un tipo ordinato, ma a livello mentale hai degli schemi ben precisi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Soprattutto per quelli che hanno problemi di lavoro o di soldi, sara’ importante riempire la propria vita con amici simpatici, con persone piacevoli. In questo giovedi c’e’ un buon cielo, anche se purtroppo dal punto di vista economico, chi ha un’attivita’ in proprio si barcamena, oppure ci sono state molte spese per i figli, per la casa.

Paolo Fox oroscopo 10 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa e’ una giornata forte e posso dire a tutti che e’ arrivato il momento giusto per farsi valere, per farsi vedere in giro, per risolvere anche problemi nati in passato. In queste 48 ore hai un cielo importante per l’amore, potresti liberarti di un peso ed esprimere quello che non dicevi da tempo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi liberare la tua vita da qualche polemica e di qualche tensione maturata negli ultimi mesi. Bisogna dire che si tratta di un periodo molto interessante per coloro che stanno aspettando una risposta personale, di lavoro, compatibilmente con le proprie capacita’ di base.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Devi sfruttare al meglio questo periodo molto importante, lo ricordo in particolar modo a tutti quelli che hanno avuto problemi di lavoro, che devono in qualche modo recuperare il tempo perduto.

Paolo Fox oroscopo 10 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ una giornata in cui tutto sembra un po’ complicato, oppure devi affrontare situazioni e persone che non vorresti vedere, risolvere un problema organizzativo, pratico, di lavoro. Usa prudenza perche’ ci sono discussioni continue: questi primi giorni di Ottobre sono un po’ faticosi ma costituiscono il preludio ad un momento di grande liberazione che arrivera’ l’anno prossimo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le nuove sperimentazioni di lavoro e gli esami da dare entro l’autunno sono protetti, e questo e’ molto importante. Quindi, la giornata e’ valida, molti stanno per ritrovare serenita’, voglia di fare. Solo se pensi al passato c’e’ qualcosa che non va, mentre si potrebbe ragionare piu’ praticamente e risolvere alcuni problemi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ci sono pensieri, in particolare per le vicende di carattere lavorativo, pratico, che ora ti interessano di piu’ rispetto al resto. Nel senso che c’e’ tanto da rivedere, da fare. Chi ha voglia d’amore, compatibilmente con le proprie capacita’ e la propria eta’, adesso potra’ innamorarsi ma senza promettere amore in eterno, perche’ queste sono stelle un po’ strane per i sentimenti.

Paolo Fox oroscopo 10 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo momento sembra che tutto sia un pochino piu’ faticoso, ma tu sai bene che riesce ad ottenere le cose solo dopo una grande fatica! Vivere nuove esperienze puo’ ottenere vantaggi in vista del futuro, tuttavia non sei al massimo, e potresti anche sentirti un po’ disilluso, nervoso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono giornate un po’ strane, complicate nei rapporti con gli altri e forse abbiamo la stessa situazione strana che c’e’ stata qualche tempo fa. Attenzione se devi prendere soldi da tempo perche’ ci sono dei ritardi. Fai attenzione anche in amore perche’ qualcuno potrebbe persino accusarti di cose che non hai fatto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Chi ha una causa, una questione legale in corso, potrebbe anche risolverla a breve. Sabato e domenica, te lo anticipo, saranno le uniche giornate pesanti di una settimana che parla di situazioni nuove. In questo momento hai bisogno di capire quante sono le persone che ti vogliono bene.

