Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questi giorni la Luna si trova proprio nel tuo segno! Posso dire che sei ad un punto di grande svolta rispetto al passato: capisco che molti non sentiranno immediatamente questa carica di energia perche’ gravati da mesi, anni di problemi, ma gia’ superare un fastidio fisico e guardare al futuro con interesse e’ il primo segnale di una piccola grande rivoluzione che sta capitando

Toro (21 aprile – 20 maggio): sara’ importantissimo cercare di rivedere i propri conti perche’ non tutti sono a posto, non tutte le operazioni sono andate a buon fine, e soprattutto sono stati spesi piu’ soldi di quelli che sono entrati. In ogni modo, e’ un cielo importante per le relazioni: mi auguro che ad Aprile sia gia’ nata una passione!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Arrivano buone notizie perche’ da martedi Mercurio ha iniziato un transito importante, Saturno e’ ottimo, e Venere da domenica sara’ nel tuo segno. E’ chiaro che bisogna ‘partecipare’ a questi eventi astrologici, nel senso che non bisogna solamente stare a guardare: ma io confido molto su di te perche’ il tuo e’ un segno sempre molto reattivo. Tu non guardi le cose, le vuoi ‘cogliere!’

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Marte si trova nel tuo segno e questo rende alcuni momenti della giornata un po’ agitati, soprattutto se ci sono rivalita’ e persone che giocano in maniera scorretta! Tu sei una persona molto attenta ai dettagli e anche molto sensibile, quindi la cosa che ti chiedo e’ di dare spazio solo a emozioni vere, ricordando tra l’altro che entro un paio di mesi Venere sara’ nel tuo segno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei vittima di piccoli conflitti che riguardano l’ambiente lavorativo. Probabilmente ci sono anche alcune tensioni di carattere legale e finanziario che, per quelli che hanno qualche anno in piu’, possono essere un problema. In realta’ questo Sole dissonante parla di tensioni: attenzione a non mettersi troppo in competizione con persone che in questo momento rappresentano anche un ostacolo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo Maggio dovrai giocare a ‘braccio di ferro’! E qui parlo di una situazione di contesa che riguarda il lavoro, che riguarda le questioni di carattere pratico e forse anche l’amore. In realta’ il tuo desiderio di chiarezza, il tuo desiderio di tranquillita’ e’ talmente alto che potresti cercare qualcosa di piu’.

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):la voglia di fare e di parlare e’ alta! Da domenica anche sara’ Venere favorevole. Quelli che hanno un’attivita’ in proprio, i creativi, possono veramente mettersi in gioco in diversi settori e non potranno che godere di questo Maggio che diventera’ molto positivo giorno dopo giorno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti trovi ad affrontare diverse difficolta,’ molte delle quali nate cavallo tra la fine di Aprile e gli inizi di Maggio. Quindi, c’e’ ancora questo stato di disagio che puo’ essere riversato in casa, in famiglia. C’e’ una buona notizia, perche’ da domenica Venere non sara’ piu’ opposta. In realta’ sei tu che ti sei opposto ad un amore o hai maturato molte critiche nei confronti di una persona, magari giustamente anche perche’ non sei il tipo che si accontenta.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Inizia una fase di ripensamento che puo’ riguardare sia il lavoro che l’amore. Ricordo sempre che tu detesti qualsiasi tipo di costrizione, ogni tipo di ‘laccio’; quindi se ci sono tensioni in amore, se sul lavoro non ti senti libero di dire e fare quel che pensi, potresti veramente accusare il colpo.

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico, molto e’ stato rimesso in gioco ma la tua situazione futura non ancora e’ chiara. E siccome tu vivi di futuro, anzi a volte (se ci riesci) metti da parte anche qualcosa per stare tranquillo, il fatto di non sentirsi cautelato, di non sentirsi sicuro per cio’ che riguarda i prossimi mesi, puo’ danneggiarti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovi in una situazione di maggiore liberta’. Quel famoso detto: ‘tra dire e il fare c’e’ di mezzo il mare’, corrisponde perfettamente alla tua situazione attuale. Negli ultimi mesi non hai fatto altro che cercare di concretizzare situazioni che avevi in mente, anche piuttosto utopistiche e fuori dalle regole, senza riuscirci!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ricordo che ovviamente non tutti hanno un unico destino, ma e’ probabile che molti di voi siano un po’ in crisi a livello emotivo, a livello di sensibilita’, di emozioni, persino d’amore. Andiamo da chi ha perso una persona a chi invece sta cercando qualcuno da amare! In realta’ tutte le persone che ora costituiscono un grande impegno o ti creano profondi imbarazzi sono messe in un angolo.

