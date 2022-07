Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’ariete ancora oggi lo trovo molto spaesato, sulle spine per una risposta che non arriva. Allora ricordo sempre che questo è un anno che porterà novità, forse già ci sono state delle belle occasioni a giugno. Però se hai lanciato tante proposte non puoi pretendere che tutte andranno a buon fine, ci vuole un po’ di pazienza almeno fino alla metà di questo mese. Oggi andare in escandescenze o pretendere tutto e subito potrebbe essere sbagliato

Toro (21 aprile – 20 maggio): toro devono avere la certezza di essere amati, in questo periodo chi si è sposato da poco è contento ma vorrebbe essere un po’ più protagonista nella vita del partner. A volte ti lasci coinvolgere dalle relazioni occasionali che poi non riesci a tenere nel tempo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cari gemelli c’è un oroscopo importante per le relazioni, per le amicizie e per gli incontri. C’è una grande voglia di rimettersi in gioco, attenzione però in alcuni rapporti e nella professione con il segno dell’ariete e con il segno del cancro. Possono nascere delle ambiguità che andrebbero risolte al più presto, se una storia in crisi non è per colpa tua.

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cancro un’altra giornata di piccoli pensieri vorresti prendere per il bavero qualcuno in senso figurato. Chiedere perché sei stato dimenticato, in questi giorni pensi e senti che è opportuno cambiare vita, ma devi solo portare avanti le cose in cui credi. Potesti anche decidere di iniziare un nuovo percorso, il tuo motto? ‘chi mi ama mi segua’!

Leone (23 luglio – 23 agosto): I nati sotto il segno del leone dovrebbero utilizzare questa giornata per dire tutto quello che pensano. Meglio evitare di sollevare problemi soprattutto in amore, anticipo infatti che le giornate di venerdì e sabato saranno un pochino più pesanti, poi domenica grande recupero. Questo è un oroscopo che in qualche modo ti trova protagonista a metà, nel senso che tu hai già avuto delle conferme con Giove favorevole e avrai altro

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Per i nati sotto il segno della vergine i prossimi giorni sono importanti… proprio nei prossimi giorni avremo un oroscopo utile, per i sentimenti rimandiamo tutto alla seconda parte di luglio. Non perché questo sia un oroscopo difficile ma perché con ogni probabilità ci sono delle divergenze che bisogna colmare o lontananze causate dal destino, Mercurio è tornato favorevole. Quindi i progetti di lavoro sono importanti.

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per i nati bilancia giornata che potrebbe essere ispirata. Quando dico questo, penso alla fantasia che tutti segni di aria posseggono, non ultimo il segno della bilancia. Spesso la bilancia è attratta dall’arte e dalle cose belle, nella migliore delle ipotesi potrebbe desiderare o riuscire a fare, un lavoro artistico, nella ipotesi più tranquilla magari dedicarsi alla cura della casa o di un giardino

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Cari scorpione, ecco tre giorni importanti per vivere delle intuizioni e parlo di intuizioni perché i segni di acqua (e tu appartieni a questa categoria) hanno la capacità di leggere nello sguardo degli altri. A volte questa capacità non ti aiuta in amore perché sei quasi attratto dalle persone complicate

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non vorrei che il sagittario perdesse l’occasione di sviluppare un progetto per le prossime settimane. I sagittario che lavorano molto e si spostano sono solamente un pochino in pena per il partner, perché sappiamo che questo è un oroscopo che dal punto di vista sentimentale è un po’ blando.

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno è da ieri che sei molto stanco, c’è qualcosa che non ti sta bene o vuoi perfezionare. Un’idea o un progetto ma anche una recriminazione che vorresti fare, magari di non essersi posti nel modo migliore con una persona, a volte quando si è troppo sicuri di sé si sbaglia perché si eccede per orgoglio. Capricorno un po’ più moderato in questo periodo, si capisce che per ottenere le cose bisogna aspettare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vorrei raccomandare ai nati acquario di parlare oggi, c’è una bella luna e abbiamo un oroscopo interessante. Mentre le prossime potrebbero essere più confuse, in questo oroscopo così teso e nervoso (perché ci sono tanti progetti da portare avanti), tu sei pronto anche ad aiutare gli altri. Quante volte ti sarà capitato negli ultimi tempi di giustificare persone.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per il segno dei pesci questo fine settimana in arrivo potrebbe essere importante e identifico nelle giornate di venerdì e sabato le migliori. Ancora non abbiamo però la spinta emotiva degli ultimi 10 giorni del mese, sei arrabbiato con una persona in amore o in famiglia o stai cercando di fare delle cose e non riesci a completare, calma e sangue freddo, cerca di mettere a posto questioni di lavoro..

