Paolo Fox oroscopo 10 gennaio 2023

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È una giornata più libera dalle tensioni degli ultimi due giorni, si sta avvicinando questa prima parte di febbraio che, secondo me, sarà piuttosto «rilevante». Nel senso che se c’è qualcuno che non ami più, potresti allontanarlo. È come se si rompesse la corda dopo che è stata tirata troppo! Ora dipende dal tipo di rapporto che vivi;

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se ci sono delle situazioni che devi affrontare sarà meglio muoversi entro questa sera, domenica sarà una giornata un pochino più fiacca, è facile che aumenti la pigrizia. Ma non vedo blocchi per quanto riguarda l’amore, le situazioni di carattere amicale. Più che altro c’è una condizione di nervosismo che va tenuta sotto controllo, è la classica giornata in cui dovranno costringerti a fare le cose.

O se farai qualcosa, noterai ritardi o piccoli impedimenti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Nella migliore delle ipotesi chi fa sempre lo stesso lavoro non ha aggiunto nulla di più. Ma ci sono state anche persone che si sono rese conto di aver sbagliato conti, ad accettare i contratti e progetti che si sono rivelati poco validi. Blocchi, ritardi nei pagamenti, questioni legali da risolvere.

Paolo Fox oroscopo 10 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa giornata è diversa dalle ultime due giornate vissute, e permette di fare qualcosa in più, riesce a regalarti maggiore energia. Mi piace questo cielo perché regala una spinta anche a tutti quelli che hanno bisogno di dire qualcosa. Purtroppo sei arrabbiato con qualcuno, quindi sarebbe il caso di recuperare anche un maggiore equilibrio interiore, visto che in questo periodo spesso ti trovi contro qualcuno o ti senti messo alla prova.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una giornata in cui sei lievemente sottotono, nulla di grave ma probabilmente qualche accordo salterà all’ultimo momento, oppure potrebbero esserci dei momenti di stress. I Leone che hanno una bella storia d’amore, la confermino, anche a costo di discutere, i rapporti più nervosi sono con il segno dello Scorpione e dell’Acquario.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È una giornata di recupero anche a livello fisico. Non ci sono grandi problemi sotto il profilo dell’aspetto pratico della tua vita, possono anche capitare piccole occasioni, chiamate. Peccato che ora, dal punto di vista economico e legale (dipende dall’età e da quello che hai fatto nel passato) ci sono alcune cose da rivedere. La prima cosa che bisogna cercare di ottenere è una buona carica di energia in più

Paolo Fox oroscopo 10 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Miglioramento netto rispetto agli ultimi giorni. La prima cosa che dovresti fare è cercare di ritrovare un po’ di tranquillità a livello emotivo. Anzi, raccomando tutti quelli che possono cambiare, di iniziare nuovi programmi, di darsi da fare, perché da qui a giugno ci sarà tanto da fare e da ridiscutere. In amore a volte ti sembra di non avere a che fare con la persona giusta, oppure è in corso una delusione

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questa giornata sembra che tu abbia veramente una grande capacità di esprimere al meglio i tuoi desideri. Luna favorevole, sarebbe anche importante cercare di sbrogliare una questione di lavoro. In amore ancora abbiamo Venere contraria, e questo significa che alcuni rapporti sentimentali non sono stati affrontati al meglio. Non è il caso di lasciare il certo per l’incerto!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa giornata chiude un periodo che alla fine potrebbe essere considerato anche interessante! Quelle che sono state le perplessità vissute negli ultimi mesi, possono diventare certezze entro breve tempo. Mi piace questo oroscopo per chi è in attesa di una risposta di lavoro, per chi ha fatto una richiesta per un esame, un contratto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Una giornata che nasce ancora con la Luna opposta, probabile che ci sia qualche tensione, oppure ancora un fastidio fisico da risolvere, magari semplicemente un malessere di stagione. Credo che sia il momento in cui i Capricorno debbano mettere in piedi grandi iniziative. Non è ancora arrivato il momento della sosta, semmai adesso puoi mettere in cantiere un po’ di progetti e ottenere buoni risultati già entro primavera.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il fine settimana lascia un pochino a desiderare sul piano dell’aspetto fisico: qualcuno potrebbe sentirsi stanco, o magari c’è un lieve malessere stagionale. Non sarà tanto questa giornata a creare delle particolari tensioni quanto le prossime. E quindi è normale vivere una situazione non dico sottotono ma quantomeno di relax e sentimenti che possono essere premiati

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La cosa importante in questo periodo è recuperare emozioni favorevoli, Marte contrario parla di piccoli fastidi, chi da poco ha dovuto affrontare un piccolo intervento o è stato male deve dare tempo al tempo. Più ci avviciniamo alla primavera e più ci si sentirà liberi da tanti piccoli fastidi. Direi di pensare anche all’amore, Venere a fine mese sarà nel segno: non cercare amori complicati!

