Paolo Fox oroscopo 10 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 febbraio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Direi che in questa nuova settimana ci sono grandi opportunita’ o comunque c’e’ una visione del mondo molto diversa rispetto ai mesi piu’ faticosi del 2020, come Luglio e Ottobre. Qquesto non indica per forza che nel giro di poco si risolvono tutti i problemi ma certamente si parte con una marcia in piu’. L’unico neo di questa prima giornata della settimana e’ la Luna contraria: questo mi fa pensare solamente che tu sia molto stanco e a volte che tu abbia bisogno di un po’ di incoraggiamento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa settimana inizia con qualche dubbio: non e’ una cosa nuova perche’ ho spiegato piu’ volte che nelle prime due settimane di Febbraio potresti vedere alcuni progetti rallentare. Puo’ darsi che qualcosa che hai fatto sia da rivedere, da ritoccare. Questo non implica assolutamente un blocco di tutto quello che stai facendo ma una revisione si!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo mese di Febbraio puoi liberarti di un peso e che bisogna capire quale sia questo peso: che sia un problema personale, fisico, che sia un problema anche di rapporto con gli altri. E’ molto probabile che nel giro di poche settimane ci sia questa grande rivalsa. Mi auguro davvero che tu possa ritrovare quello spirito creativo, quella emozione che ti spinge a fare sempre di piu’! E’ un momento in cui hai una buona forza: e anticipo che le giornate di mercoledi e giovedi mi piacciono molto! Ne parlero’ presto.

Paolo Fox oroscopo 10 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sappiamo che spesso sei vittima di ripensamenti o comunque ci sono giornate in cui trovare l’equilibrio non e’ facile. Quindi, con questa Luna in opposizione e’ probabile che ci sia qualche piccolo conflitto. In ogni modo, questa e’ una settimana comunque interessante: se guardo anche le stelle del weekend e in particolare quelle di sabato, penso che tanti avranno modo di recuperare un sentimento entro la fine di questo mese.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi combattere contro molte opposizioni, pero’ a volte le opposizioni planetarie servono a tagliare i rami secchi, a chiudere situazioni che non hanno piu’ ragione di esistere. In questo periodo ti trovi in questa fase di risveglio e direi anche di grande importanza che pero’ ogni tanto comporta degli attacchi dall’esterno da cui devi cercare di difenderti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ogni tanto dico che sei stanco, ed e’ vero perche’ tu sai che utilizzi molto la mente nel corso delle tue giornate, a te serve anche per amare! Quando cerchi di evitare qualche fregatura, di solito analizzi il partner, tendi a ispezionare nella mente degli altri quegli elementi che possono essere di disturbo.

Paolo Fox oroscopo 10 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Qui siamo in attesa di un grande momento, perche’ dopo due anni di fermo si puo’ ripartire. Gli unici a ‘rischiare’ sono quelli che hanno paura di fare cose nuove, che rimangono fermi per paura di sbagliare, che si lamentano e basta. Questo sarebbe davvero un problema! Febbraio e’ il mese dei nodi che arrivano al pettine: qui puo’ nascere anche qualche discussione, ma rispetto al passato sara’ una discussione motivata e che alla fine portera’ un risultato vantaggioso

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Inizio di settimana interessante ma va ricordato che ci sono molti pianeti conflittuali, molti pianeti dissonanti. Quindi, questo e’ un momento in cui e’ probabile che tu senta un po’ piu’ forte il peso delle situazioni che vivi. Infatti, pare che dal punto di vista delle questioni lavorative, delle questioni anche familiari, ci sia qualche dubbio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dovresti vivere con piu’ creativita’ tutte le emozioni e non soffermarti su particolari banali! Devi andare avanti e cercare di vincere anche le ritrosie del passato. Sappiamo che 2020 e’ stato un anno di fermo: e se qualcuno si e’ adattato a queste circostanze, tu certamente non hai potuto farlo perche’ ricordiamo che il tuo e’ il segno del dinamismo, del movimento. A tal proposito, bisogna ritrovare un po’ di movimento anche per quanto riguarda le storie d’amore, che in questo mese sono di nuovo in primo piano!

Paolo Fox oroscopo 10 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa Luna nel tuo segno mi dice che sei molto severo! Ricordo che tu sei severo non solo nei confronti delle persone che sbagliano, ma lo sei confronti di te stesso! Quindi, chissa’ quanti rimproveri ti sei fatto, pensi di aver sbagliato qualcosa; oppure, se ritieni di avere fatto tutto giusto, allora pensi che alcune persone ti abbiano tradito proprio all’ultimo. La cosa buona e’ che questo e’ un momento in cui puoi far valere le tue opinioni: nelle ultime due settimane puo’ esserti anche preso una bella rivincita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): questi stimoli vanno in qualche modo adattati alla realta’: non si puo’ fare e desiderare tutto quello che si pensa, perche’ naturalmente ci sono vincoli, perche’ naturalmente possono esserci anche problematiche di tipo amoroso, economico. Quindi, i passi vanno fatti ‘secondo la gamba’.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Entro la fine di questo mese avrai una grande visione dei sentimenti e questo discorso lo faccio sia a coloro che hanno iniziato da poco una storia che da fine Febbraio potrebbe rivelarsi impetuosa, sia a coloro che devono dimenticare tristi trascorsi e magari escono da una separazione. Bisogna dire che da questo punto di vista le persone del tuo segno non dimenticano! Ma paradossalmente, le storie piu’ conflittuali, quelle che hanno fatto anche versare qualche lacrima, rimangono piu’ impresse nella memoria, forse perche’ come segno d’acqua hai l’idea che i veri amori facciano soffrire, che quando un amore e’ importante debba per forza scuotere l’animo.

