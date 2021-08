Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra sensibilità vi permetterà di capire un problema complesso di una persona nel vostro entourage. Gli eccessi di tavola causano un aumento di peso. Moderate il vostro approccio, è necessario eliminare alcuni alimenti e fare esercizio fisico, vi sentirete poi più dinamici.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Viaggi d’affari e documenti sono all’ordine del giorno. Basate i vostri progetti tenendone conto. Non avrete molta energia ma la vostra vitalità di spirito controbilancerà questa tendenza. Vi aiuterà anche fare stretching.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dovrete rallentare i ritmi sfrenati. Fatelo senza sentirvi in colpa, prima di non farcela! La vostra alimentazione non è equilibrata. Sarebbe opportuno prendere una pausa ed esaminare ciò che non va.

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete in grado di dare libero sfogo alla vostra creatività. Uscite dal vostro guscio e sfruttate al massimo il presente! D’altra parte, la vostra salute sarà variabile. La cosa principale sarà quella bilanciare le attività nel corso della giornata.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gli influssi dei pianeti sono, per così dire, meno tesi oggi… Però una lieta notizia giungerà in compenso. Perdete la calma molto velocemente, e ciò diminuirà la vostra energia. Prendete un po’ di distanza, avete abbastanza tempo per farlo.

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete la possibilità di pensare di più a voi, approfittatene. I vostri desideri sono altrettanto validi degli altri. La gente vi chiederà molto… sarebbe un bene pianificare quello che dovete fare e rallentare un po’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Traete le vostre conclusioni. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione in modo da proseguire nella giusta direzione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I primi segni di successo che otterrete oggi vi danno impulso! Non cercate di accelerare, però! Siete in ottima forma per tutto il giorno, nonostante la mancanza di sonno che si sta accumulando. Essere stanchi non è una debolezza.

Paolo Fox oroscopo 10 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete le idee chiare e ne parlerete con facilità. Le rimesse in discussione sono all’ordine del giorno. Siete implicati nei dettagli. Potreste finire sovraccarichi se non fate un passo indietro e se non vi rilassate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’influenza di un caro amico sarà positiva ed eliminerà i vostri dubbi, quindi non demordete. Sarete pieni di vitalità e nulla vi ostacola, fisicamente. Potreste trarre benefici assumendo liquidi in maniera più regolare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete particolarmente attratti da esperienze insolite… Pensate alle conseguenze prima di buttarvi! Sarete fortemente tentati a rilassarvi a casa, trovate del tempo per farlo senza sentirvi in colpa.

